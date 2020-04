ANPC a mai inchis doua piete mari din Bucuresti, din cauza riscului de COVID-19 (Video)

Video: ANPC

Ziare.

com

"S-a dispus inchiderea Pietei Gorjului, precum si a Pietei Titan 2 - Minis, pana la remedierea neregulilor constatate, masura dublata si de sanctionarea operatorilor economici care detin pietele cu amenzi in valoare de 30.000 de lei.Toate acestea au fost cauzate de nerespectarea prevederilor prdonantelor militare referitoare la masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 (nu se respecta distanta sociala dintre comercianti, numarul de persoane care sa se afle in acelasi timp in incinta, prezenta dezinfectantelor la dispozitia comerciantilor si cumparatorilor)", a transmis Protectia Consumatorului.Iar cele doua piete nu erau singurele in care oamenii se ingramadeau, riscand sa ia noul coronavirus.Astfel, potrivit Protectiei Consumatorului, "la Piata Crangasi s-a constatat ca nu erau respectate prevederile ordonantelor militare (de ex.: deficiente de marcare a zonei destinate accesului consumatorilor, nespatierea corespunzatoare dintre tarabe), motiv pentru care operatorul economic care detine centrul comercial a primit avertisment".Si in aceasta piata insectorii au oprit activitatea. Dar pentru ca neregulile s-au remediat in circa 2 ore - pe durata controlului - comertul s-a reluat.Nu in ultimul rand, probleme au identificat inspectorii ANPC si in Piata Veteranilor din Sectorul 6 al Capitalei. Acolo nu existau "avertizari cu privire la respectarea distantei sociale de 1,5 m si nici alte informari legate de COVID-19, inclusiv cele referitoare la prioritatea persoanelor cu vartse de peste 65 de ani", a mai transmis ANPC.Reamintim ca, in urma cu mai putin de o saptamana, ANPC a inchis Piata Rahova si pescaria din Piata Moghioros , din cauza mizeriei si a riscurilor crescute de transmitere a noului coronavirus.G.K.