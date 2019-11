ANPC a sanctionat Food Panda, Glovo si Takeaway.com: Transportau mancarea in conditii nesigure

Ziare.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) anunta ca - in urma unor reclamatii ale bucurestenilor - a controlat modul in care isi desfasoara activitatea societatile Glovoappro SRL, Food Panda Ro SRL si SC Hellohungry SA.Este vorba despre societati ai caror curieri preiau mancarea de la restaurante si o livreaza clientului acasa, la birou sau la orice adresa indica acesta.ANPC anunta ca i-a invitat la sediul Comisariatului Bucuresti pe reprezentanii celor 3 societati, pentru a face dovada ca ultimele 15 livrari s-au facut cu respectarea legii si a drepturilor cetateanului.In urma verificarilor, s-au constatat mai multe abateri, pentru care inspectorii au sanctionat societatile de transport. Iata despre ce este vorba.In cazul FOOD PANDA SRL s-a constatat ca gentile in care se transporta mancarea sunt curatate cu servetele umede si alcool sanitar. Or, sustine ANPC, aceasta modalitate de curatare e nesigura si ar trebuie sa exista o procedura de curatare a gentilor care sa se aplice cu strictete.In plus, societatea nu dispunea de tehnologia necesara pentru a sigila recipientele cu mancare pe care le transporta curierii, in genti. Nu in ultimul rand, gentile in care este transportata mancarea permiteau transferul termic intre alimente. Cu alte cuvinte, in loc de o supa fierbinte si o inghetata, clientul risca sa primeasca doua alimente caldute si in stare neconforma!Pana la urma, Food Panda s-a ales doar cu un avertisment. Celelalte doua companii de transport au primit, insa, amenzi.Mai exact, Glovoappro SRL a incasat o amenda de 5.000 de lei. Principalele abateri constatate de inspectorii protectiei consumatorului au tinut de faptul ca recipientele cu alimente nu erau sigilate inainte de a fi introduse in gentile curierilor si nu existau conditii pentru pastrarea temperaturii optime a acestora. In plus, respectivele genti erau curatate cu servetele umede, bicarbonat de sodiu sau chiar spalate in cazi de baie personale (ceea ce nu e deloc igienic), in loc sa fie curatate profesional, prin procedee specializate.Cea mai mare amenda - in cuantum de 10.000 lei - a incasat-o, insa, Hellohungry SA, caruia ii apartine aplicatia takeaway.com.Aceasta a sustinut ca transporta alimentele calde si alimentele reci in genti separate, asigurandu-le astfel temperatura corecta. In plus, takeaway.com avea contract cu o firma care-i igieniza gentile. In schimb, nici aceasta societate nu sigileaza recipientele cu mancare.In plus, sustine ANPC, societatea avea un comportament incorect fata de consumator. Spre exemplu, printre altele: "operatorul economic nu a respectat conditiile prescrise si declarate, deoarece a acceptat prin platforma sa o comanda in valoare de 30 de lei, iar ulterior i-a fost comunicat consumatorului, direct de catre reprezentatii restaurantului, ca pentru a putea livra produsele, comanda minima trebuie sa fie de 50 lei".Una peste alta, ANPC le-a impus tuturor societatilor sa isi creeze o procedura de sigilare a recipientelor alimentare pe care le transporta. In plus, Food Panda si Glovo trebuie sa ia masuri pentru a-si igieniza corect si eficient gentile in care transporta alimente si pentru a pastra temperatura optima a mancarii livrate.