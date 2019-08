ANPC: Amenzi de un milion de lei pentru bauturi racoritoare neconforme

ambalaje si etichete deteriorate;

comercializarea de produse in afara datei durabilitatii minimale;

lipsa elementelor de identificare si caracterizare;

neinscrierea denumirii sub care se vinde produsul;

lipsa inscrierii termenului "cu indulcitori", desi acestia erau

mentionati in lista ingredientelor;

lipsa inscrierii categoriei si a denumirii specifice sau codul numeric CE al aditivilor utilizati in fabricatie;

lipsa inscrierii pe etichete a atentionarii "poate afecta negativ activitatea copiilor si atentia acestora" in cazul mentionarii in lista ingredientelor a colorantilor, inscrisi in Anexa V la Regulamentul (CE) privind aditivii alimentari;

inscrierea ilizibila a datei durabilitatii minimale;

elementele de identificare - caracterizare netraduse in limba romana;

lipsa inscrierii declaratiei nutritionale;

nerespectarea conditiilor privind depozitarea si comercializarea bauturilor racoritoare, a sucurilor si nectarurilor de fructe;

utilizarea unor practici comerciale inselatoare: diferente de pret intre raft si casa de marcat, vanzarea de produse la pachet promotional fara a exista produsul individual pentru compararea preturilor, comercializarea produselor cu denumiri diferite la raft fata de ceea ce este inscris pe eticheta, lipsa produselor promotionale inscrise pe unele ambalaje, lipsa afisare pret de vanzare etc.

Controlul s-a desfasurat in toate judetele tarii si in Bucuresti. Au fost controlati 682 operatori economici (distribuitori, magazine, statii benzina si producatori), iar la un numar de 425 dintre acestia (62,3%) au fost constatate deficiente.A fost verificata o cantitate de 652.610 litri produse (47.357 litri sucuri, 25.103 litri nectaruri si 580.150 litri bauturi racoritoare), din care 75.644 litri, reprezentand 11,6% din cantitatea controlata (1.634 litri sucuri, 892 litri nectaruri si 73.118 litri bauturi racoritoare), nu se incadrau in prevederile legale in vigoare privind protectia consumatorilor.Ca urmare a deficientelor constatate, organele de control au dispus, nectaruri si sucuri din fructe in valoare de circa 43.353 de lei, care erau improprii consumului uman (produse depozitate in conditii improprii sau cu data durabilitatii minimale depasita) si oprirea temporara de la comercializare a 31.767 litri de bauturi racoritoare, nectaruri si sucuri din fructe in valoare de 92.173 lei pana la remedierea neconformitatilor constatate.De asemenea, au fost aplicate 463 de sanctiuni contraventionale, din care 221 de avertismente si 242 de amenzi, in valoare de 1.012.800 lei, pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor.In cursul actiunilor de control s-au evidentiat o serie de abateri, printre care:"Comercializarea produselor alimentare reprezinta unul din cele mai sensibile domenii de activitate ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, daca ne gandim numai la faptul ca un aliment depozitat necorespunzator poate duce la imbolnavirea consumatorului care a avut 'ghinionul' sa-l cumpere.Ganditi-va la un copil al carui parinte ii cumpara o sticla de suc depozitat in soare sau care nu mentioneaza informatiile esentiale pe eticheta. Asa cum am declarat deja, nu vom accepta astfel de comportamente si vom continua sa supraveghem piata pentru ca abateri de felul celor constatate de comisarii ANPC sa nu mai apara si sa nu mai puna in pericol sanatatea noastra si a copiilor nostri", a declarat Horia-Miron Constantinescu, noul presedinte al ANPC.