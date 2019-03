ANPC anunta controale la automatele de cafea. ANSVSA va autoriza functionarea fiecarui aparat

nu au dreptul sa functioneze outdoor, ci numai indoor

nu au voie sa functioneze decat daca sunt bransate la o retea de apa si trebuie sa se scrie pe eticheta lor ceea ce beti

Mai multe campanii de control

Multe reclamatii

"In prezent, avem o actiune de control care va incepe la nivel national si care se refera la automatele de cafea. Acestea, in momentul de fata, in urma specificatiilor tehnice transmise de catre producator, reiese caDe asemenea,, respectiv cafea sau... cafea cu albitor, pentru ca nu vorbim despre cafea cu lapte, ci cafea cu inalbitor de rufe, de ce vreti dumneavoastra...Machiatto nu e machiatto... La automatele de cafea "nicht" cafea macinata.Intram in foarte multe amanunte. Din nefericire, nu voi incasa eu, ca de obicei. Noi decat constatam si sunt alte entitati care vor face asta. ANSVSA va trebui sa mearga la fiecare loc in care un automat de cafea se instaleaza. Acolo va primi autorizatie de functionare. Deja am dat informari catre ANSVSA si ANAF", a afirmat Pirvu.Acesta a adaugat ca institutia pe care o conduce a discutat cu patronatele din domeniu "carora le-am spus, de bun-simt, sa le scoata ei, ca sa nu venim sa le scoatem noi"."Am discutat cu patronatele carora le-am spus, de bun-simt, sa le scoata ei ca sa nu venim sa le scoatem noi... Ei au spus ca le vor scoate in urmatoarea perioada, de 14-15 zile, dupa care se vor duce frumos ca orice cetatean civilizat sa desfasoare o activitate sa-si ia toate autorizatiile necesare sa functioneze.Inainte nu existau niste norme, aceste automate fiind amplasate in baza unei autorizatii acordate de catre primarie, nu de ANSVSA.Mai vorbim aici si de o fiscalizare. Ca idee,... deci nu sunt putine. Vrem sa stim ca atunci cand mergem la mare si vrem sa ne luam o cafea de la automat sa nu fie cu nisip...", a mentionat seful ANPC.In privinta altor campanii de control pregatite de ANPC in decursul acestui an, Pirvu a amintit de zona marilor comercianti, zona financiar-bancara si cea a dezvoltatorilor imobiliari."In acest moment, una dintre campaniile de control de amploare este ca vom continua cu hypermarketurile. Vom merge in toata tara, impreuna cu Directia Generala de Control si cu Corpul de Control, pentru a verifica legalitatea.O alta actiune mare este cea din zona metalelor pretioase, insa acolo incepem sa verificam anumite lucruri si dupa aceea intram mai in forta.Vom continua pe zona de financiar-bancara actiunile privind verificarea agentilor economici care au facut cesiuni de creante. Chiar in zilele urmatoare o sa avem o tematica in zona societatilor de leasing.In derulare mai avem actiuni pe dezvoltatorii imobiliari si aici pot sa spun ca sunt extrem de dezamagit, pentru ca, din punctul meu de vedere, acestia incalca legea de la momentul in care incep sa construiasca si pana cand vand. Daca cineva doreste sa ma contrazica, eu doresc sa port o discutie cu dansii oricand", a sustinut presedintele autoritatii de control.Potrivit sursei citate, in momentul de fata, problema autoritatii de control o reprezinta numarul mare de reclamatii provenite de la consumatori."Sunt cateva lucruri pe care ne axam si vom merge, in anul 2019, pe lucruri clare, mari si care sunt de impact pentru populatie si care ii afecteaza pe consumatori. Problema mea la momentul de fata sunt reclamatiile, care sunt extrem de multe si la care comisarii nu fac fata, uneori.Se depasesc termenele, dar nu din rea-vointa. Efectiv, sunt foarte multe.Consumatorul nu stie ca o eticheta e falsa, el se uita la produs, citeste, isi pune trei perechi de ochelari sa vada cam ce contine acel produs. Din acest motiv, in viitorul proiect Larex care va avea ca tematica anumite studii pe ceea ce inseamna produse, noi vom iesi si vom spune: "Asta se incadreaza, dar are multa sare", "Celalalt se incadreaza, dar are grasime mai putina".Atunci, consumatorul va sti exact cam ce ar trebui sa cumpere. Eu am evitat sa merg cu presa in controale, dar cred ca odata o va duc, ca poate incepeti sa ma credeti. In acelasi timp, ei (comerciantii - n.red.) sunt cei care fac plus valoare, trebuie sa recunoastem. Au oameni angajati, produc valoare si trebuie sa avem grija, in asa fel incat sa nu distrugem o afacere", a subliniat Marius Pirvu.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat, joi, ca, in 2018, a efectuat 94.883 de controale la nivel national si a aplicat amenzi in valoare de peste 80,43 milioane de lei.Din totalul controalelor realizate, peste o treime (34%) au fost in zona prestarilor de servicii, 30,9% in zona bunurilor alimentare, 29,4% in zona bunurilor nealimentare, 2,7% in cea a serviciilor financiare, iar 2% au acoperit alte zone ale pietei.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a organizat, joi, la sediul din Bucuresti, o conferinta de presa cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor.