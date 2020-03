ANPC prezinta variante pentru cei care vor sa-si recupereze banii de la agentiile de turism

LIVE

Directorul general al ANPC Paul Anghel afirma ca institutia este in legatura cu Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) si cu Directia Turism din cadrul Ministerului Economiei pentru a solutiona toate situatiile care apar, facand un apel la calm."In contextul pandemiei provocate de noul coronavirus, care a afectat pe multiple planuri viata obisnuita a cetatenilor, incepand cu sfera mobilitatii, care include si activitatile turistice, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) este in masura sa faca o serie de recomandari tuturor consumatorilor interesati:- pentru a preintampina cresterea peste masura a nivelului de aglomerare al agentiilor de turism preocupate in aceste zile sa acorde consultanta celor interesati de modul in care actuala criza sanitara globala le-ar putea modifica planurile de vacanta pentru acest an este indicat sa urmariti cu atentie evolutia situatiei legate de raspandirea si controlul pandemiei de coronavirus, la nivelul fiecarei tari, din surse de informatii credibile, pe cat posibil oficiale;- situatia trebuie tratata cu calm si intelegere, agentiile de turism fiind nevoite in aceasta perioada sa se concentreze, cu prioritate, asupra plecarilor programate pentru perioada imediat urmatoare", transmite ANPC.Celor care aveau in plan deplasari cu data de inceput in urmatoarele 14 zile, pe care acum doresc sa le contramandeze li se recomanda sa faca, in scris, o cerere de restituire a banilor achitati deja catre operatorul economic."Agentia poate propune urmatoarele doua variante de rezolvare a situatiei:fie va incepe toate demersurile necesare recuperarii banilor de la furnizorii de servicii turistice, astfel incat demersul sa se finalizeze cu succes, in timp util;fie, in urma cererii dumneavoastra, veti primi un document care atesta creanta Dvs. comerciala si care va da posibilitatea ca, la o data ulterioara, dupa incheierea perioadei de pandemie si a efectelor acesteia, sa calatoriti in aceleasi conditii precum cele contractate initial catre destinatiile alese de Dvs", transmite ANPC.Institutia recomanda insa clientilor sa tina cont de numarul mare de situatii in care serviciile turistice nu pot fi pe moment satisfacute, din cauza situatiei de criza aparute in ultimele saptamani, si sa trateze cu rabdare si intelegere demersurile intreprinse pentru solutionarea solicitarilor, chiar daca, din cauza situatiei de criza, s-ar putea sa dureze ceva mai mult decat in mod normal.ANPC reaminteste ca destinatiile incadrate in categoria, afectate de COVID-19, sunt in acest moment urmatoarele:- intreaga tara;- provincia Hubei, inclusiv orasul Wuhan;- orasul Daegu, judetul Cheogdo;- regiunile: Hauts de France, Ile de France, Grand Est, Bourgogne France Comte, Auvergne Rhones Alpes;- regiunile: Baden Wurttemberg, Bayern, Nordrhein Westfalen;- regiunea Madrid."In contextul situatiilor generate de raspandirea COVID-19, pentru orice destinatie din zona rosie afectata si tinand cont de componenta serviciului achizitionat, operatorul economic va va putea restitui contravaloarea serviciului de calatorie rezervat, de indata ce va primi banii de la furnizorii locali implicati in tranzactie. In cazul in care doriti sa obtineti prin interventie proprie rambursarea, operatorul economic va va pune la dispozitie datele de contact ale furnizorilor serviciilor contractate", mentioneaza ANPC.Destinatiile incadrate in categoria, afectate de COVID-19, sunt in acest moment urmatoarele:- alte provincii si orase din China continentala, in afara de cele din zona rosie,- alte judete si localitati, in afara de cele din zona rosie,- districtul Heinsberg din Renania de Nord Westfalia),- intreaga tara,- alte provincii, in afara de cele din zona rosie,- alte provincii, in afara de cele din zona rosie."In contextul situatiilor generate de raspandirea virusului COVID-19, pentru orice destinatie din zona galbena, calatorul va putea anula serviciul de calatorie conform conditiilor contractuale agreate la momentul rezervarii acestuia, cu aplicarea penalizarilor din contract. Pentru orice alta destinatie, calatorul poate anula serviciul de calatorie rezervat, cu respectarea conditiilor contractuale agreate", mentioneaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.