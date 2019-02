ANSVSA a sanctionat 2 firme unde a gasit peste contaminat cu Listeria

Ziare.

Institutia nu precizeaza care sunt cele doua firme.Ca urmare a unor incidente alimentare repetate din ultima perioada, generate de prezenta bacteriei Listeria monocytogenes in produsele de file de somon afumat, ANSVSA a dispus realizarea unor controale tematice.In cadrul acestor verificari, au fost prelevate probe, atat din diferite loturi din produse finite de acest tip, cat si de sanitatie din zonele de productie si ambalare a produsului finit procesat, probe care au fost trimise catre laboratoare pentru a fi analizate.Rezultatele buletinelor de analize, emise incepand cu data de luni, 11 februarie, au indicat prezenta bacteriei Listeria monocytogenes in probele de produs finit, provenite de la doua unitati de procesare a pestelui.Avand in vedere rezultatul pozitiv la probele de produs finit "file somon afumat", echipe de inspectori sanitari veterinari s-au deplasat la unitatile respective, unde, in urma controlului efectuat, a fost dispusa masura suspendarii activitatii liniei de productie "file somon afumat" si retinerea oficiala a unei cantitati de 134 de kilograme de produse.De asemenea, au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 42.000 de lei. ANSVSA a actionat si pentru retragere de pe piata a loturilor de produse neconforme, pe baza listelor de distributie puse la dispozitie de catre reprezentantii unitatilor respective.De la inceputul acestei saptamani, cand a fost declansata actiunea de control si pana sambata, au fost retrase de la comercializare 96,77 de kilograme de produse din loturile unde a fost depistata prezenta bacteriei Listeria monocytogenes, produse care au fost distruse.Actiunile de retragere si de rechemare ale produsului "file somon afumat", provenit de la cele doua unitati de prelucrare a pestelui, sunt in derulare si se desfasoara sub supravegherea inspectorilor ANSVSA. Controalele ANSVSA cu aceasta tematica continua.Listerioza este o infectie provocata de consumul alimentelor contaminate cu bacteria Listeria monocytogenes. Unele persoane fac o forma a bolii asemanatoare gripei, prezentand simptome precum febra, dureri musculare, greata si voma si dureri gastrice. De regula, boala trece de la sine, insa poate prezenta un risc crescut pentru persoanele insarcinate sau pentru cele cu un sistem imunitar slabit.Citeste si: