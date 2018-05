Apa dintr-o comuna din Dambovita e infestata cu E.coli

Ziare.

"Compania de Apa Targoviste Dambovita sisteaza livrarea apei catre populatie in comuna Finta incepand cu data de 11.05.2018, deoarece in urma efectuarii monitorizarii suplimentare a calitatii apei, s-au identificat neconformitati la parametrii indicatori, 'clor rezidual liber', 'clor rezidual liber %' si parametrii microbiologici 'E. Coli' si 'Bacterii coliforme' la consumatorii de la care s-au prelevat probe de apa in satele Gheboaia si Finta Mare", se arata intr-un comunicat al Companiei de Apa Targoviste Dambovita (CATD).CATD informeaza ca va fi igienizat sistemul de alimentare cu apa, iar compania va trimite in Finta cisterne cu apa."Spalarea si igienizarea intregului sistem de captare, inmagazinare si distribuire a apei potabile va dura aproximativ 5 zile, perioada in care Compania de Apa Targoviste Dambovita va asigura necesarul de apa cetatenilor afectati prin autocisternele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Basarab I Dambovita si ale CATD, amplasate la sediul Primariei Finta", se precizeaza in comunicatul CATD.In document se mai arata ca se recomanda a nu se folosi apa in scop potabil imediat dupa reluarea furnizarii. Preventiv, pana la primirea buletinului de analize microbiologice (72 de ore), se recomanda fierberea apei utilizate in scop potabil timp de 10 minute.