Aproape 500 de kg de alimente retrase si amenzi de 170.000 de lei, intr-un mall din Bucuresti: Produse expirate, igiena precara

"In data de 04.10.2019, comisarii din cadrul CRPCR Bucuresti -Ilfov au efectuat un numar de 13 actiuni de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor in unitatile de alimentatie publica din Complexul comercial Sun Plaza. Pentru incalcarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor, au fost aplicate 17 amenzi contraventionale in cuantum de 170.000 lei si un avertisment", anunta ANPC.Printrese numara folosirea de produse alimentare cu data limita de consum depasita; materiile prime nu erau insotite de eticheta de produs de unde sa rezulte principlalele elemente de identificare si caracterizare si documentele de provenienta; nerespectarea temperaturii de pastrare/depozitare stabilita de catre producator; schimbarea starii termice a produselor.De asemenea, in spatiile de pregatire a preparatelor culinare, conditiile igienice erau necorespunzatoare, respectiv"Cu ocazia actiunilor de control desfasurate s-a propus masura complementara depana la remedierea abaterilor constatate. In cursul noptii de vineri sase dintre acesti operatori economici au remediat abaterile, iar in cursul zilei de sambata masura a fost ridicata", precizeaza ANPC."Cred ca, mai important decat sanctionarea dura a celor cu abateri, esteComerciantii trebuie sa puna pe piata numai produse si servicii sigure, oferind locuri de munca, flux de materii prime alese cu grija si respect fata de cei care le asigura venituri! Retransmitem un mesaj ferm: Nu vom face niciun rabat de la exigente, dar suntem gata sa incurajam abordarea corecta!",afirma Horia Constantinescu, presedintele ANPC.