Atentie, consumatori! File de somon cu Listeria, retras din Carrefour

"Societatea NEGRO 2000 SRL procedeaza astazi la retragerea de la comercializare a produsului, urmare evidentierii prezentei Listeria monocytogenes", transmite ANSVSA.Lotul de produs supus rechemarii de la consumator este urmatorul:Lot 51 C / DLC 04.02.2019 - Cod EAN: 5941330014327"Se recomanda persoanelor care detin produse din lotul mentionat mai sus sa nu le consume, ci sa le distruga sau sa le aduca inapoi in magazinele Carrefour de unde le-au cumparat. Contravaloarea produselor va fi returnata, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal", anunta ANSVSA.Conform ANSVSA, listerioza se poate manifesta cu simptome asemanatoare gripei, precum febra, dureri musculare, greata, voma si dureri gastricesi poate cauza probleme de sanatate daca persoana este insarcinata sau daca are un sistem imunitar slabit.