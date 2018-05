Atentie la gheata pe care o cumparati! ANPC a gasit bacterii in cuburile scoase la vanzare

Ziare.

Au fost oprite temporar de la vanzare 1.800 de kilograme de cuburi din depozitele a doi producatori, precum si peste 5.000 de pungi cu gheata comercializate deja in magazine."In perioada 7-11 mai, comisarii ANPC au efectuat un control in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei consumatorilor, la operatori economici care produc in unitati proprii gheata alimentara, atat pe raza municipiului Bucuresti, cat si la operatorii economici din judetele Giurgiu si Constanta.In urma acestei actiuni, au fost oprite temporar de la comercializare 1.800 kg de cuburi de gheata aflate in depozitele a doi producatori, precum si o cantitate de 5.372 pungi cu cuburi gheata de 1 sau 2 kg aflate la comercializare in marile magazine", anunta ANPC.De asemenea, au fost prelevate esantioane care au fost trimise la analize si supuse expertizei la Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor Laborator Larex Bucuresti.Analizele efectuate au determinat modificari ale urmatorilor parametri: "Clostridium perfringers, ufc/100 ml prevazut: 0, determinat: 2 (ambalaj de 1 kg) si 4 (ambalaj de 2 kg); bacterii coliforme, ufc/250 ml prevazut: 0, determinat: 284 (ambalaj de 5 kg); NTG (numarul total de germeni mezofili - indicator global care permite aprecierea incarcarii apei cu flora de diverse origini care sunt responsabile de transmiterea infectiilor pe calea apei), ufc/100 ml prevazut: 20, determinat: 29 (ambalaj de 1 kg) si 31 (ambalaj de 2 kg); NTG, ufc/ml la - 22 grade C, prevazut max. 100, determinat: 1245 (ambalaj de 5 kg); -37 grade C, prevazut max. 20, determinat: 65 (ambalaj de 5 kg) ", conform ANPC.Bacteria clostridium perfringens produce o enterotoxina si este o cauza importanta a intoxicatiei alimentare."Avand in vedere faptul ca analiza in cazul depasirii parametrilor microbiologici excede sfera de competenta a ANPC, institutia noastra va transmite cazul prin Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje", anunta ANPC.Din pacate, cumparatorul nu are de unde sa stie cand cumpara gheata daca este cu sau fara bacterii, iar acest control ANPC nu este deloc incurajator.