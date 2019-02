Auchan retrage de la raft un nou lot de file de somon contaminat cu Listeria

Ziare.

"Stimati clienti,In urma unei reclamatii, compania Auchan recheama articolul urmator:, cod EAN: 5949084000153, produs in 10.01.2019, exp 23.02.2019", anunta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).ANSVSA precizeaza ca in urma analizelor efectuate s-a detectat Listeria monocitogenes."Persoanele care au achizitionat aceste produse sunt invitate sa nu le mai consume si sa se intoarca cu ele la magazin, unde li se va rambursa integral suma", se mai arata in anuntul de pe site-ul ANSVSA. Amintim ca acelasi produs a fost retras de la raft chiar saptamana trecuta . Atunci, decizia a fost luata in urma unui control intern.