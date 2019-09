Avertismentul presedintelui Protectiei Consumatorului: Evitati fructele care arata perfect! Cate mere stropite pe zi pot face rau unui copil

Canitatea maxima de imazalil rezidual permis de lege in cazul unui kilogram de mere

Cat imazalil putem consuma zilnic, fara sa ne imbolnavim?

Horia Constantinescu: Ce gasim in comert, mere sau lumanari? De unde stiu eu ca 3 fructe pe zi nu-l imbolnavesc pe copil?

Horia Constantinescu, presedintele ANPC. Foto: Alexandra Pandrea/Hepta.ro

Cum evitam pericolul alimentar

Imazalilul a fost creat in urma cu 36 de ani si este principalul ingredient dintr-o intreaga serie de pesticide cu care se stopesc semintele, fructele si legumele ca sa isi pastreze aspectul proaspat mai mult timp. Pana aici, toate bune!Problema este ca, in 1999, Agentia de Protectia Mediului din SUA (o institutie a guvernului federal american) a stabilit ca imazalilul "poate cauza cancer la om". Ulterior, au aparut chiar legi in Statele Unite potrivit carora imazalilul e cancerigen. Cu toate acestea, americanii n-au interzis folosirea substantei.Nici UE nu le-a interzis producatorilor de fructe si legume sa foloseasca imazalilul. In schimb, le-a impus limite in utilizarea lui, incercand sa-i fereasca si pe consumatori de imbolnavirile pe care pesticidul le poate provoca.Spre exemplu, legislatia europeana prevede ca producatorii pot stropi citricele cu solutie in care se gaseste imazalil. Dar trebuie sa prepare solutia in asa fel incat intr-un kilogram de fructe sa nu ramana mai mult de 5 miligrame de imazalil (retinut, in principal, in coaja, care nu e comestibila).Iar in cazul merelor, perelor si gutuilor, in kilogramul de fructe n-ar trebui sa ramana mai mult de 2 miligrame de imazalil (fixat, in mare parte, tot pe coaja fructelor).Potrivit Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara , pe termen lung, putem ingera, fara riscuri pentru sanatate, cel mult 0.025 mg de imazalil per kilogram corp/zi. Din cate intelegem, asta inseamna ca o persoana de 70 de kilograme poate consuma zilnic 1,75 miligrame de imazalil pe zi fara sa se imbolnaveasca din aceasta cauza (cel putin in teorie!).Pe termen scurt, Autoritatea sustine, insa, ca n-ar trebui sa depasim cantitatea de 0.05 miligrame de imazalil per kilogram corp pe zi. Astfel, persoana de 70 de kilograme n-ar trebui sa consume frecvent mai mult de 3,5 miligrame de imazalil, din intelegerea noastra.Dar cum aflam cat imazalil consumam? In mod normal, pe etichetele fructelor si legumelor ar trebui sa scrie ce resturi de pesticide contin alimentele si in ce cantitate. Dar momentan nici producatorii, nici comerciantii nu-i dau consumatorului aceste informatii, din cauza ca legislatia europeana nu-i obliga.In urma cu 3 ani, ANPC le-a impus comerciantilor sa-i informeze pe romani, in magazine, ca nu recomanda consumul cojilor de citrice tratate cu imazalil. Dar la mere, pere sau gutui nu gasim nicio informatie privind pesticidele cu care au fost tratate fructele si nici cu privire la cantitatea in care au fost aplicate chimicalele.Asa ca singura solutie care-i ramane romanului este sa isi aproximeze singur consumul de imazalil. Spre exemplu, 5-6 mere mari cantaresc aproximativ un kilogram (care contine, potrivit legii, cel mult 2 miligrame de imazalil) . Or, asta inseamna ca fiecare fruct ar contine intre 0,33 si 0,4 miligrame de imazalil.In aceste conditii, din calculele noastre, un adult de 70 de kilograme ar trebui sa manance, constant, peste 9 fructe mari pe zi ca sa depasesca doza maxima de imazalil considerata sigura de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara.In schimb, pentru un copil de 25 de kilograme (greutate normala la varsta de 7-8 ani), 4 fructe mari, tratate cu o doza consistenta de imazalil ar putea fi suficiente pentru a depasi cantitatea maxima de pesticid care, potrivit Autoritatii europene, poate fi ingerata zilnic fara riscuri.Si asta in conditiile in care merele n-ar contine mai mult imazalil decat permite legea (fapt pentru care nu avem nicio garantie, de vreme ce nu se pot testa toate fructele care ajung pe piata).Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) sustine ca imazalilul nu ne imbolnaveste intr-o zi. Consumat constant, in timp, insa, el poate deveni foarte periculos, mai ales pentru copii., a declarat Horia Constantinescu.Horia Constantinescu spune ca legile nu permit la acest moment retragerea de pe piata a fructelor si legumelor tratate cu imazalil., a explicat presedintele ANPC pentruPana sa se schimbe legislatia, Horia Constantinescu spune ca si consumatorii pot invata sa evite fructele cu imazalil., a mai spus Horia Constantinescu.Potrivit ANSVSA, fructele trebuie spalate temeinic inainte de consum pentru indepartarea reziduurilor de pesticide ramase pe coaja. In plus, in cazul unora dintre fructe, cum ar fi citricele, coaja n-ar trebui consumata deloc.