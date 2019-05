Banii, mai importanti decat vietile romanilor. Parlamentul refuza sa reduca numarul de alimente periculoase: Nu crapam noi! (II)

deGabriel Kolbay Duminica, 19 Mai 2019, ora 00:00

Alimentele cu grasimi periculoase, greu de identificat, la raft

Ciocolata cu grasimi nesaturate partial nehidrogenate. Sa fie oare grasimi trans sau nu? Nimeni nu-i explica acest lucru consumatorului. Sursa foto: Ziare.com

Cozonac la preparea caruia au fost folosite grasimi nesaturate partial hidrogenate. Producatorul nu foloseste, insa, denumirea de acizi trans, la etichetare. Sursa foto: Ziare.com

Ce au facut alte tari europene, pentru a-si proteja cetatenii de pericolul acizilor trans

Senatorul Adrian Wiener (USR): Avem si in Romania proiect de lege, dar sta la sertar

Presedintele Comisiei de Agricultura: Ii facem rau producatorului! Nu crapam noi pana incepe se aplice noul regulamentul!

Articol citit de 762 ori

Comisia Europeana a adoptat, pe 24 aprilie, un nou regulament care stabileste ca - incepand cu aprilie 2021 - in nicio tara din Uniune alimentele nu vor mai putea contine acizi grasi trans industriali in proportie mai mare de 2%. Motivul: studii temeinic intocmite au demonstrat ca aceste substante - care sunt, din punct de vedere chimic, grasimi nesaturate partial hidrogenate pe cale tehnologica - ii imbolnavesc grav pe cei care le consuma frecvent si in cantitati mari.Printre bolile a caror aparitie este favorizata de consumul de acizi grasi trans se numara cele vasculare si cardiace, dar si cancerul, diabetul si maladia Alzheimer.Per total - au concluzionat cercetatorii cu renume international - nu mai putin de 50.000 de europeni mor anual din cauza bolilor cauzate de acizii grasi trans. Dintre acestia - apreciaza senatorul USR Adrian Wiener (care e medic) - aproape 5.000 sunt romani. Cu alte cuvinte, in fiecare an dispare din Romania, doar din cauza consumului de acizi grasi trans, un mic oras, de dimensiunea Predealului.In aceste conditii, Romania nu e obligata sa astepte 2 ani pentru a pune in aplicare regulamentul. In schimb, ar putea dispune chiar de astazi reducerea cantitatii de acizi grasi trans din alimente. Dar n-o face, de teama sa nu cumva sa-i pagubeasca pe producatorii din industria alimentara, care prefera sa foloseasca acizii grasi trans pentru ca - desi toxici pentru consumatori - sunt ieftini.Producatorii folosesc acizii grasi trans in principal pentru a da alimentelor o consistenta mai placuta si pentru le prelungi termenul de valabilitate.In ce produse riscam sa gasim acesti acizi grasi periculosi? In margarina, in pop corn-ul pentru microunde, in biscuiti si torturi preambalate, dar si in mezeluri, in supe la plic, in chips-uri si cartofi prajiti congelati.Cu alte cuvinte, aproape orice aliment procesat de la raft ar putea contine acizi grasi trans. Din pacate, prezenta lor, in compozitie, nu este inscrisa clar pe eticheta, astfel incat consumatorul sa poata identifica grasimile periculoase si sa le poata evita.Spre exemplu, am gasit la raft, in supermarket, ciocolata si eugenii pe ale caror etichete scria ca ar cotine. De asemenea, am gasit cozoanc in compozitia caruia producatorul spune ca a adaugat. Sunt aceste ingrediente acizi grasi trans sau nu? Consumatorul n-are de unde sa afle, pentru ca nicaieri pe ectichete nu este inscrisa clar aceasta informatie.O alte mare hiba a etichetarii consta in faptul ca - desi potrivit legii, consumatorii romani au dreptul la o informareprivind alimentele - nimeni nu-i obliga pe producatori sa scrie pe eticheta si ce cantitate deau folosit (presupunand ca acestea ar putea fi acizi trans) . In consecinta, romanul n-are de unde sa stie in ce cantitati consuma aceste substante.Asa se face ca - daca manaca, spre exemplu, in aceeasi zi cartofi prajiti, pop-corn si prajituri - omul risca sa ingereze periculos de multi acizi grasi trans fara macar sa isi dea seama.Acizii grasi trans nu sunt o descoperire a producatorilor romani. Dimpotriva, aceste substante au fost folosite pe scara larga, ani la rand, in industria alimentara din Europa. Pe masura ce au descoperit ca ele sunt extrem de nocive, insa, tarile au inceput sa limiteze, rand pe rand, folosirea lor.Spre exemplu, inca din 2003, Danemarca a decis ca niciun aliment produs pe teritoriul sau nu mai poate contine acizi grasi trans in proportie mai mare de 2% (limita considerata sigura de cercetatori) . In 2008, Elvetia a limitat folosirea acizilor grasi trans la acelasi nivel ca acela din Danemarca. Si la fel au facut: Austria (in 2009), Islanda (in 2011), Ungaria (in 2013) si Norvegia (in 2014) . In 2015, Letonia a notificat CE ca vrea sa limiteze, de asemenea, folosirea acizilor grasi trans.In Romania, abia in 2017 a aparut initiativa limitarii utlizarii acizilor grasi trans in industria alimentara.In 2017, senatorul USR Adrian Wiener (medic) a initiat - cu ajutorul colegilor sai din USR, dar si al unor parlamentari PSD, PNL si ALDE - un proiect de lege care prevedea limitarea folosirii acizilor grasi trans la fel ca in Danemarca, Elvetia, Islanda, Austria, Ungaria si Norvegia Proiectul de lege a fost adoptat de Senat si a ajuns la Camera Deputatilor, care e for decizional. Aici, insa, a ramas blocat in sertarele Comisiei de Agricultura pana astazi.Intiatorul proiectului de lege spune ca blocarea acestuia e o crima.", a explicat pentruAdrian Wiener.Ca sa vedem daca intr-adevar proiectul de lege privind limitarea utilizarii acizilor grasi trans sta la sertar, l-am contactat pe presedintele Comisiei de Agricultura, deputatul Alexandru Stanescu (PSD) . Iata ce a declarat acesta, pentru"Da, da, este la mine la Comisie. Da, exact asa cum spun dumnealor am facut: am bagat proiectul la sertar. Asteptam sa intre in vigoare Regulamentul, astfel incat sa-l punem si noi odata cu restul Uniunii Europene, nu sa-l punem noi inainte.Ce-ar insemna sa impunem noi asemenea restrictii dinainte? Ca noi nu putem restrictiona si producatorii din alte state, ci doar pe ai nostri. Ar fi corect fata de producatorii romani?Stiind ca se lucreaza la acest regulament, nu mai crapam noi cateva luni sau cat mai dureaza pana sa fie el aplicabil. Sa nu fim noi mai catolici decat Papa si sa impunem astfel de restrictii inaintea tuturor. Pentru ca orice astfel de restrictie ii va afecta pe producatorii romani", a declarat Alexandru Stanescu.Evidentele il contrazic, insa, pe presedintele Comisiei de Agricultura. Romanii - despre care Alexandru Stanescu spune ca nu "crapa" - chiar mor cu miile, in fiecare an, din cauza ca manaca alimente despre care nu stiu aproape nimic si pe care le considera sanatoase, dar care ii imbolnavesc lent. Totul, din cauza ca unor parlamentari le pasa mai mult de profitul unor producatori din industria alimentara decat de viata romanilor.In episodul urmator,va povesti cum autoritatile refuza sa adopte o masura simpla si eficienta prin care sa arate romanilor care dintre alimentele de la raft sunt cele mai periculoase pentru sanatate si ar trebui consumate cel mult ocazional.