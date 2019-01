Carne din Polonia provenita de la animale bolnave a ajuns intr-un depozit din Ilfov

Ziare.

com

Astfel, peste, dar numai 21 de kilograme erau suspectate ca provin din lotul incriminat. Intreaga cantitate va fi distrusa, fara sa fi ajuns pe piata."In data de 30.01.2019, ANSVSA a fost notificata oficial, prin Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje (SRAAF), despre prezenta Romaniei pe lista de distributie a companiei ELKOPOL din Polonia, investigata de serviciile veterinare ca urmare a informatiilor relevate de o ancheta media.In Romania, produsele companiei poloneze (carne de vita congelata) care fac obiectul anchetei au fost livrate catre o singura firma din judetul Ilfov", au transmis reprezentantii ANSVSA.Inspectorii DSVSA Ilfov s-au deplasat la depozitul firmei respective, unde au identificat 1.434 de kilograme de produse provenite de la firma poloneza."Chiar in conditiile in care doar o cantitate de 21,37 de kg a fost notificata prin SRAAF ca facand parte din lotul incriminat, firma din Romania a decis sa distruga tot lotul provenit de la ELKOPOL. Intreaga cantitate a fost sechestrata oficial si urmeaza a fi dirijata catre neutralizare", a transmis ANSVSA.Sursa citata a precizat ca nicio cantitate din produsele firmei respective nu a fost comercializata.Alte state in care a firma ELKPOL a livrat produse sunt Estonia, Spania, Finlanda, Franta, Ungaria, Lituania, Portugalia si Suedia.Problema a iesit la iveala in urma unei anchete a presei din Polonia.