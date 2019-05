Carne si oua expirate, unele de cateva luni, intr-un fast food din centrul Timisoarei, inchis de OPC

Ziare.

Seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Timis, Sorin Susanu, a declarat, luni ca fast-food-ul aflat in centrul Timisoarei a fost inchis pentru o perioada de 30 de zile.Decizia a fost luata in urma unui control al inspectorilor OPC, desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute, in timpul caruia au fost descoperite o serie de nereguli."Colegii mei au mers rapid in control la fast-food. S-au gasit numeroase probleme, precum carne si oua expirate, unele chiar de cateva luni, produse alimentare depozitate neconform, carora le lipseau elementele de identificare, murdarie", a afirmat Sorin Susanu.Proprietarul restaurantului risca o amenda de pana la 30.000 de lei.Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Timis au mai primit reclamatii cu privire la acest fast-food.