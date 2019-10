Carrefour anunta ce masuri ia dupa neregulile descoperite de Protectia Consumatorului

Ziare.

Aceste precizari vin in urma unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, conform caruia inspectorii ANPC au propus inchiderea temporara, pe o perioada de pana la 6 luni, a doua magazine din reteaua Carrefour ca urmare a controalelor efectuate in 24 octombrie. Au fost verificate 14 magazine apartinand retailerului, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate 35 de amenzi in valoare de 301.000 lei si trei avertismente.In acest context, reprezentantii Carrefour Romania mentioneaza ca, in urma verificarilor din teren, au fost identificate anumite aspecte de neconformitate punctuale, diverse ca scala si impact. A urmat un proces de dialog cu autoritatile, pentru a definitiva un plan de masuri pentru preventie sau remediere, conform legii."Unele dintre masurile solicitate au fost in linie cu programele deja angajate pentru modernizarea magazinelor Carrefour, incluzand tranzitia catre etichete electronice (pentru a elimina posibilitatea diferentelor de pret), upgrade-ul progresiv al echipamentelor din raioanele de gastronomie sau peste, imbunatatirea trasabilitatii produselor proaspete de la producator la raft.In anumite cazuri, am agreat accelerarea modernizarii raioanelor, motiv pentru care unele ar putea fi indisponibile temporar in perioada urmatoare. Tratam extrem de serios orice problema referitoare la standardele sanitare si de calitate.In acest sens, am aprecia sa nu fie aduse in spatiul public informatii inexacte, trunchiate sau distorsionate - incluzand titluri despre inchiderea magazinelor Carrefour pe termen mediu, inainte ca rapoartele ANPC sa fie finalizate sau planul de masuri sa fie agreat.Aceasta deoarece ne gasim intr-o situatie ingrata, in care nu putem sa clarificam diverse aspecte aflate pe agenda publica, deoarece procesele legale nu au fost finalizate", se precizeaza in punctul de vedere al companiei.Potrivit sursei citate, Carrefour va lua toate masurile astfel incat clientii sa-si poata face cumparaturile in deplina siguranta."Din respect pentru increderea pe care ne-o acorda deopotriva producatorii romani (care reprezinta peste 90% din oferta noastra de produse proaspete in sezon) si milioane de clienti, vom demara intern incepand de astazi un proces amplu de verificare a conditiilor de pastrare si comercializare a produselor proaspete, in linie cu standardele nationale si europene.Dorim sa ii asiguram pe clientii nostri ca eforturile noastre zilnice sunt pentru a garanta standarde de excelenta in calitate si ca vom lua toate masurile necesare pentru ca acestia sa isi poata face in continuare cumparaturile din magazinele noastre in deplina siguranta, ca si pana acum", se mai spune in documentul citat.