Carrefour Romania retrage de la vanzare un aspirator: Prezinta risc de explozie

Consumatorii pot restitui produsul in perioada 16 ianuarie - 14 aprilie 2020, iar contravaloarea platita se va restitui integral, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal care sa ateste achizitia, se arata intr-un comunicat de presa al companiei, transmis marti."Motivul rechemarii produsului este ca a fost detectata o. Carrefour Romania nu a primit nicio sesizare din partea clientilor sai.Cu toate acestea, pentru a evita posibilele situatii neplacute, Carrefour ia toate masurile de siguranta necesare.Astfel, au fost retrase de la comercializare 873 de bucati, pentru restul de 1.267 comercializate fiind demarata procedura de rechemare. Un formular de rechemare a fost afisat in toate magazinele Carrefour Romania in zonele de receptie clienti, la raft, in zona de comercializare a produsului si la punctul de informare EPCS (Electronice Photo Cinema Sound), precum si online, pe carrefour.ro", precizeaza sursa citata.Problemele de functionare ale aspiratorului vertical KVCM222P-18 Klindo au fost semnalate si de catre consumatorii din alte tari, dar pana in momentul de fata nu au fost inregistrate incidente in Romania.In Romania, grupul Carrefour numara 303 magazine, dintre care 32 de hipermarketuri, 218 supermarketuri, 42 de magazine de proximitate Express, 10 magazine de proximitate Contact si un magazin de comert online.