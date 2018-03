Ce ar fi bine sa stim despre produsele congelate de panificatie? Producatorii atrag atentia: esential este de cand sunt congelate si ce contin

Ziare.

com

Producatorii de paine afirma, insa, ca ordinul publicat spre dezbatere de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor nu asigura cumparatorilor acces la toate informatiile de care au nevoie.Mihaela Dima, directorul juridic al grupului Vel Pitar, a declarat pentru Ziarul Financiar ca ar fi fost mult mai util pentru consumator daca s-ar mentiona data congelarii produsului si ingredientele utilizate la fabricarea acestuia."Aceasta masura ar avea un impact mai mare cu privire la informarea consumatorilor daca la raft ar fi mentionata data congelarii produsului si ingredientele utilizate la fabricarea acestuia", a spus Mihaela Dima.La randul lor, reprezentantii producatorului de paine Moripan Alex din judetul Vrancea spun ca este nevoie de mai multa transparenta in ceea ce priveste mentionarea ingredientelor folosite in productia de paine congelata."Painea congelata este pregatita si coapta partial, cu luni sau chiar ani inainte de coacerea finala din magazine. Pentru a avea un aspect placut, apetisant si pentru a se coace, produsele contin o paleta larga de compusi pe care atat producatorii, cat si Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) doresc sa le ascunda", spun reprezentantii Moripan Alex citati tot de ZF.Piata de panificatie din Romania este estimata la 1,8 miliarde de euro, din care valoarea productiei interne este in jur de 1,1 miliarde de euro. Produsele de panificatie congelata reprezinta 5-6% din totalul vanzarilor din industria panificatiei.