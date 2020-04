Ce trebuie sa stii inainte sa cumperi oua pentru Paste

Ziare.

In aceste conditii, InfoCons transmite cateva aspecte la care trebuie sa fie atenti cumparatorii. In primul rand, este vizata eticheta produselor.In conformitate cu prevederile de comercializare a oualor, fiecare ou poarta urmatoarele informatii, prin stantare, in ordinea mai jos mentionata:- cifra 0 corespunde oualor provenite de la gaini crescute in sistem ecologic;- cifra 1 corespunde oualor provenite de la gaini crescute in aer liber;- cifra 2 corespunde oualor provenite de la gaini crescute in hale, unde se pot deplasa;- cifra 3 corespunde oualor provenite de la gaini crescute in baterii imbunatatite.- un cod format din doua litere care reprezinta tara de origine (ex: Romania - RO);- un cod format din doua litere care reprezinta judetul (ex: Brasov - Bv);- un cod format din trei cifre, de la 001 la 999 care reprezinta numarul de ordine in cadrul judetului.Tot prin stantare, fiecare ou trebuie sa aiba inscrisa data durabilitatii minimale (DDM). Aceasta reprezinta data pana la care ouale pot fi consumate si trebuie fixata la mai putin de 28 de zile dupa data ouatului.Ouale din categoria A sunt cele de calitate si pot fi identificate fie prin cuvintele "categoria A", fie prin litera "A" singura sau in combinatie cu cuvantul "proaspete";- o coaja de forma normala care este curata si intacta;- o camera de aer in interiorul oului nu mai mare de 6 milimetri;- un galbenus fara un contur clar vizibil si care este usor mobil la rotirea oului;- albusul trebuie sa fie clar si translucid;- oul nu trebuie sa contina materii straine sau mirosuri;- oul nu trebuie sa afiseze dezvoltarea patelor germinative.Ouale de categoria A nu trebuie sa fie spalate sau curatate inainte sau dupa sortare si nu trebuie tratate pentru conservare sau racite sub 5 grade C.Pe acestea se pot aplica unul sau mai multe dintre urmatoarele marcaje distinctive:a) termenul de valabilitate;b) una sau mai multe date care sa ii ofere consumatorului informatii suplimentare;c) categoria de calitate;d) categoria de greutate;e) numarul centrului de ambalare;f) denumirea centrului de ambalare;g) numele comercial sau marca fabricii;h) o indicatie asupra originii oualor.A.G.