Comercianti de legume si fructe amendati cu peste 1 milion de lei de ANPC: Ce nereguli s-au gasit la controale

legumele si fructele aveau mentiunea pe eticheta "calitatea I", dar, in fapt, erau patate, deshidratate sau cu consistenta moale;

legumele si fructele erau depreciate calitativ (cu consistenta modificata, cu lovituri mecanice, cu colonii de mucegai etc.)

Astfel, in perioada 2-16 mai, s-a desfasurat o noua serie de actiuni de control in toate judetele tarii si in Municipiul Bucuresti, in care au fost verificati 656 operatori economici, din care la un numar de 341 (52%) s-au constatat abateri de la prevederile legale in vigoare, se arata intr-un comunicat.A fost verificata o cantitate de 376,7 tone fructe si legume proaspete din care"Ca urmare a deficientelor constatate, comisari ANPC au dispus urmatoarele masuri: oprirea definitiva si retragerea de la comercializare a 21 tone fructe si legume, in valoare de 238.398 lei,; oprirea temporara de la comercializare a a 17 tone fructe si legume in valoare de 101.884 lei pana la remedierea neconformitatilor constatate;pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor", se mai precizeaza in comunicat.Intre principalele abateri constatate, in timpul actiunilor de control, a fost faptul ca:De asemenea,si nu erau afisate informatii privind calibrul, soiul si calitatea legumelor si fructelor comercializate in vrac.In plus, precizeaza ANPC,erau afisate pe eticheta aflata la vanzare comparativ cu mentiunile inscriptionate pe ambalajul legumelor si fructelor.S-a constatat totodata ca exista o neconcordanta intre informatiile de la raft si cele din avizul de insotire a marfii, cu privire la provenienta acesteia, dar si o neconcordanta intre pretul de la raft fata de pretul de la casa.In unele cazuri, nu erau afisate preturile de vanzare sau lipseau autorizarile necesare spatiului de vanzare."Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ii asigura pe cetateni, ca nu tolereaza nicio abatere de la prevederile legale si ca va supraveghea, la fel ca pana acum, piata si se va asigura, in continuare, de respectarea drepturilor consumatorilor", subliniaza ANPC.