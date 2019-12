Consumati pastile cand sunteti racit? Infocons afertizeaza ca puteti gasi si 18 E-uri intr-un comprimat!

Ziare.

Au fost analizate 30 de produse, iar rezultatele au aratat ca din punct de vedere al aditivilor alimentari, produsele au prezentat intre 0 si 18 aditivi alimentari.Astfel, 26% din produse au avut 1 singur aditiv alimentar, 23% din produse au avut in componenta lor 4 aditivi alimentari, 20% din produse au avut in componenta lor 5 aditivi alimentari.Infocons precizeaza ca 33 de aditivi diferiti au fost gasiti in produsele studiate. Astfel, E334 a fost gasit in 11 produse, E104 in 8 produse, E570, E954 si E330 in 7 produse, E132 si E953 in 6, iar E965 si E470b au fost descoperite in 5 produse.Click AICI pentru a vedea tabelul intreg al aditivilor alimentariDin punctul de vedere al zaharului si indulcitorilor, produsele au inregistrat cantitati variind intre 0,69g de sorbitol per pastila si 2,5g per pastila (zahar + glucoza).23% din produse au avut peste 2g de zahar si indulcitori. Doar 43% din produsele studiate au avut cantitatea de zahar/indulcitor mentionata pe eticheta, desi toate produsele au avut in componenta lor zahar/indulcitori.Click AICI pentru a vedea tabelul intreg al continutului de zahar din produsele studiateIn cadrul studiului sunt prezente si produse care au in componenta lor diverse gusturi de fructe, insa acestea au de fapt AROME ale fructelor respective.Click AICI pentru a vedea tabelul intreg al produselor care au de fapt arome de fructe"Cititi eticheta! Chiar daca cumparam de la farmacie surprizele pot aparea oricand si pentru o banala raceala sau gripa cand ne doare gatul sa fim atenti sa nu cumparam produse care contin mult zahar, multe E-uri sau daca cumparam astfel de produse macar sa o facem in cunostinta de cauza", avertizeaza Infocons.