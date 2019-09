Controale in Hala Obor din Capitala: Administratorul a fost amendat, activitatea va fi oprita

Ziare.

Conform ANPC, operatorul economic CI-CO SA, administratorul Halei, a fost sanctionat cu 30.000 lei si totodata a fost dispusa sanctiunea contraventionala complementara de oprire temporara a prestarii de servicii, fiind propusa masura inchiderii temporare pentru o perioada de pana la 6 luni.Imaginile din timpul controlului arata produse congelate pastrate in conditii improprii si peste alterat, care era pregatit pentru vanzare intr-o incapere insalubra.Un angajat a fost surprins chiar in momentul in care taia pestele desi era evident ca era impropriu consumului.De asemenea, inspectorii ANPC au gasit alimente depozitate in conditii neigienice, inclusiv incaperi frigorifice murdare.