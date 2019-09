Controale la rechizitele si uniformele din Dragonul Rosu si Doraly - amenzi de 490.000 de lei

Ziare.

Printre neregulile constatate sunt lipsa traducerii etichetelor, neconcordante intre numarul declarat de file la caiete si numarul real, acuarele fara documente de calitate. Controalele vor continua.Au fost aplicate 63 de amenzi contraventionale, in cuantum de 488.000 de lei, si 11 avertismente conform Legii 270/2017, insotite de planul de masuri de remediere a deficientelor constatate.ANPC arata ca la 211.504 produse, in valoare de 1.098.939 lei, s-au constatat deficiente de informare a consumatorilor, respectiv netraducerea in limba romana a elementelor de caracterizare la rechizite, lipsa compozitie fibroasa si a instructiunilor de intretinere la uniformele scolare si ghiozdane.In timpul controalelor s-au gasit acuarele fara documente de calitate, blocuri de desen la care pe coperta scria ca au 20 de file A4, dar aveau 10 file/A4 albe si o fila roz, caiete de matematica la care pe coperta scria ca au 96 de file A4, dar aveau 85 de file/A4."Sansele celor mici de a invata sunt direct legate de calitatea materialelor scolare. Daca acestea nu trec printr-un filtru competent nu ne putem gandi la siguranta celor mici", a declarat Horia-Miron Constantinescu, presedintele ANPC.