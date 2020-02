Control in garile si trenurile din Romania: Mucegai, gunoaie si alte pericole pentru calatori

Ziare.

Inspectorii au verificat 398 de operatori economici care presteaza servicii in domeniul transportului feroviar de calatori si/sau care isi desfasoara activitatea in incinta sau in apropierea garilor. Au fost constatate abateri de la prevederile legale la 295 dintre firmele verificate.- oprirea temporara de la comercializare a 549 kg produse alimentare in valoare de 3.959 de lei si de produse nealimentare in valoare de 841 de lei pana la intrarea in legalitate;- oprirea definitiva si scoaterea de la comercializare a 284 kg produse alimentare in valoare de 4.211 lei si de produse nealimentare in valoare de 875 de lei produse posibil periculoase pentru consumatori;- aplicarea de 372 sanctiuni contraventionale, constand in 167 de avertismente si 205 amenzi contraventionale insumand 1.213.500 de lei, pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor.De asemenea, s-au dispus 10 masuri de oprire temporara a prestarii serviciului.- in spatiul destinat circulatiei calatorilor din incinta garilor existau gauri in paviment, lipseau bucati de piatra/gresie, canale/guri de canal neconforme;- conditii igienico-sanitare necorespunzatoare in compartimente, iar fotoliile aveau tapiteria patata, rupta, cu cotiere rupte, murdare, patate, tetiere murdare;- in zona peroanelor, bancile destinate calatorilor nu erau sterse complet de zapada pentru a putea fi utilizate;- peronul nu era inaltat si se afla la o distanta destul de mare de tren, fiind ingreunat accesul in teren si punandu-se in pericol securitatea calatorilor;- rampele pentru persoanele cu dizabilitati nu erau curatate de zapada, existand crengi de copaci rupte, ce blocau calea de acces;- bancile pentru stationarea calatorilor nu erau curatate;- peretii si tavanul din interiorul statiilor erau insalubre prezentand pete de mucegai si infiltratii;- ferestrele salilor de asteptare erau sparte si neigienizate, existand pasari in interiorul cladirii;- in zona peroanelor, existau gunoaie, saci de plastic de gunoi neridicati;- lipsa burlanelor de scurgere a apelor pluviale;- lipsa scaunelor sau scaune insuficiente in salile de asteptare;- finisajele pasajelor subterane erau deterioarate, trepte ciobite, pereti / tavane scorojiti, cu infiltratii de apa;- toaletele erau neigienizate si scaunele murdare;- in salile de asteptare peretii erau exfoliati, existau panze de paianjen pe tavan si pereti, tocaria era deteriorata si exfoliata, cosurile de gunoi aveau tabla ruginita;- recipentele pentru sapun lichid erau goale, iar anumite chiuvete nu aveau baterie sanitara;- la toaletele pentru barbati era un miros pestilential de urina si amoniac, din cauza neigienizarii corespunzatoare a pisoarelor;- in unele gari peroanele si caile de acces catre liniile ferate nu aveau rampe pentru persoane cu dizabilitati, diferenta de nivel fiind foarte mare de la peron la scara trenului;- lipsa iluminarii peronului;- sali de asteptare fara instalatie de incalzire;- in unele sali de asteptare exista mobilier cu parti lipsa, invelis degradat, iar grupurile sanitare aveau peretii cu portiuni degradate, usile cabinelor nu erau prevazute cu sistem de inchidere, ci erau legate cu sfoara sau bucati de material plastic;- in salile de asteptare caloriferele si pavimentul erau murdare, neigienizate si existau deseuri depozitate dupa calorifere;- Info chioscurile din salile de asteptare erau defecte;- la intrarea in anumite gari existau portiuni lipsa de scari (macinate);- in tunelurile pietonale scarile erau acoperite cu mocheta antiderapanta, depreciata pe anumite portiuni (bucati lipsa sau capete desprinse).- comercializare de produse preambalate, neetichetate individual in totalitate si comercializare de produse de patiserie vrac cu data limita de consum afisata la locul de vanzare de 48 ore, fata de 24 ore cat prevede Regulamentul 1169/2011 si fara a avea afisat pe eticheta de pret ingredientele alergene;- comercializare de prajituri fara a se realiza informarea consumatorilor la locul de vanzare cu privire la faptul ca au fost aprovizionate in stare congelata;- comercializare de fursecuri preambalate ce prezentau pe ambalajul individual doar numarul de lot, celelalte informatii regasindu-se pe ambalajul comun, fara a fi accesibil consumatorilor;- comercializare de diferite salate vrac cu modificari evidente de calitate: oxidare la suprafata, aglomerari si miros nespecific acidifiant si fara a avea afisate ingredientele alergene (oua, peste, mustar);- schimbarea starii termice la unele specii de carne, acestea fiind congelate in cadrul unitatii;- comercializare de produse de patiserie cu denumire incorecta in raport cu ingredientele utilizate in procesul de preparare;-lipsa afisarii alergenilor pe etichetele fiecarui sortiment de la locul de vanzare;- existenta in unitatea de productie de materii prime cu data durabilitatii minimale depasita (drojdie, chocolatier white waffle);- in spatiul frigorific din dotare nu erau respectate conditiile de vecinatate impuse de legislatia sanitara in vigoare;- lipsa substantelor pentru dezinfectia oualor in coaja utilizate in procesul de preparare;- utilajele din dotare, mesele de lucru si spatiile frigorifice prezentau strat gros de grasime aderenta pe suprafete si substante organice arse;- cantarele electronice din dotare utilizate in unitate nu erau verificate metrologic;- decongelarea pestelui se realiza la temperatura mediului ambiant;- spatiul frigorific de depozitare mici trasi, carnati proaspeti, scaricica prezenta gratare cu vopseau exfoliata si zone de rugina precum si urme aderente de resturi organice;- recipientul in care era pastrat mustarul utilizat in meniu era neetichetat in totalitate si depreciat;- painea era pastrata in saci menajeri;- peretii si pavimentul unitatii precum mesele din dotare prezentau zone depreciate, cu zone cu gresia lipsa si grasime aderenta pe suprafata;- nu se realizeaza informarea consumatorilor cu privire la ingredientele alergene si cu privire la gramajul preparatelor la gratar;- se preparau covrigi si produse de patiserie cu ingrediente ce nu contineau elemente de identificare si caracterizare;- recipientul in care se fierbeau covrigii prezenta un lichid mazgos si murdar;- frigiderul in care se depozita coca prezenta murdarie iar tavile erau degradate."Respectul pentru consumatori, pentru drepturile acestora trebuie sa fie prioritar. Lipsa apei potabile, conditiile de transport improprii, a mizeriei din vagoane, a lipsei caldurii, lipsa scaunelor in zonele de asteptare a trenurilor nu trebuie sa mai existe in Romania. Astfel de controale vor continua astfel incat consumatorilor sa le fie respectate drepturile.ANPC impreuna cu colegii din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor vor avea o permanenta colaborare pentru ca astfel de cazuri sa fie din ce in ce mai izolate si sa putem beneficia de conditii de transport si civilizate, europene", a declarat Eduardt Cozminschi, presedintele ANPC, citat in comunicat.A.G.