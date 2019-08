Decathlon retrage de pe piata un scaun pentru copii

Ziare.

Decathlon retrage de pe piata scaun copil 7-15 kg, toate fantele albastre, Nabaiji, comercializat in perioada 1 februarie - 14 iulie 2019 inclusiv."Ca urmare a procedurilor noastre de asigurare a calitatii, echipele Nabaiji au identificat un risc potential: imbinarea dintre colac si scaune se poate detasa. Ansamblul se poate desface treptat si partial in vecinatatea scaunului sau chiar complet.Acest fenomen aleatoriu apare doar in cazuri foarte rare, cu toate acestea nu dorim sa ne asumam niciun risc in ce priveste siguranta utilizatorilor nostri si de aceea retragem de pe piata toate produsele noastre", a transmis, joi, Decathlon.Toti cei care au cumparat un astfel de scaun sunt invitati in cel mai apropiat magazin unde vor primi banii inapoi.