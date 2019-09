Dezastrul gasit de ANPC in Piata Domenii din Capitala: Amenzi de 172.000 de lei

Ziare.

In urma controalelor, au fost oprite definitiv de la comercializare si retrase din circuitul consumului 302 kg produse alimentare, in valoare de 12.314 lei, care nu erau insotite de documente de provenienta, nu erau depozitate la temperatura impusa de catre producator, nu erau insotite de eticheta de produs de unde sa rezulte principlalele elemente de identificare si caracterizare sau aveau data limita de consum depasita.De asemenea, a fost inchisa pe o perioada de pana la 6 luni o unitate de alimentatie publica, iar pentru 4 unitati s-a dispus oprirea temporara a prestarii serviciului, dupa cum a anuntat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pe Facebook Principalele deficiente constatate de inspectorii ANPC au fost:Au fost identificate la comercializare 956 produse nealimentare (produse textile si articole de incaltaminte, posete, portofele si produse cosmetice), in valoare de 57.568 lei, la care s-au constatat deficiente de informare a consumatorilor, respectiv: lipsa traducerii in limba romana a elementelor de caracterizare, lipsa eticheta de produs in care sa se mentioneze denumirea produsului, compozitia fibroasa, instructiuni de utilizare, dimensiuni, denumire producator, eventuale contraindicatii, respectiv lipsa pictogramelor la articolele de incaltaminte si a avertismentelor de siguranta pentru produsele cosmetice.Au fost identificate la comercializare diferite specii de peste congelat, preambalat si vrac cu arsuri de congelare si acumulare cantitativa de gheata in ambalaj, preparate de carne si carne pasare neetichetate in totalitate si fara documente de provenienta, legume si fructe cu modificari oraganoleptice si neconcordante intre denumirea produsului inscriptionata pe eticheta producatorului si cea inscriptionata pe eticheta de pret, untura de gasca preambalata fara elemente de identificare traduse in limba romana, masline vrac fara informarea consumatorilor la locul de vanzare cu privire la metoda de innegrire.La cei 7 operatori economici care prestau servicii de alimentatie publica s-a constatat ca, prin serviciile oferite, puteau pune in pericol sanatatea consumatorilor, intrucat produsele folosite in procesul tehnologic de preparare a produselor culinare nu erau sigure, intrucat nu erau insotite de etichete de produs care sa contina principalele elemente de identificare si caracterizare.S-a constatat existenta in spatiul de depozitare a unor produse cu data limita de consum depasita.De asemenea, in spatiul de preparare se utiliza un cantar fara verificare metrologica, nu erau respectate conditiile de vecinatate impuse de legislatia sanitara in vigoare, in spatiul de servire erau depozitate produse de patiserie-cofetarie neprotejate.Au fost gasite la comercializare preparate culinare neetichetate in totalitate, graficele de temperatura si graficul pentru schimbarea uleiului lipseau, erau utilizate vase cu emailul depreciat si utilaje neigienizate. In spatiul de depozitare au fost gasite materii prime cu elementele de identificare, inscriptionate pe eticheta de produs, netraduse in limba romana."De la preluarea mandatului de presedinte ANPC, am afirmat ca prioritatea noastra este consumatorul. Consider ca, indiferent de posibilitatile financiare ale acestuia, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are datoria sa supravegheze piata, pentru ca fiecare operator economic sa respecte legislatia din domeniu si mai ales interesele consumatorilor", a declarat Horia-Miron Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.A.G.