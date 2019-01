Dupa banci, statul le-a pus gand rau supermarketurilor. Proiectul controversat prin care li se pregatesc amenzi de milioane de euro

Principalele vizate: bancile si lanturile de magazine

O singura amenda, mai mare decat profitul pe un an intreg

Marii comercianti: Se pleca de la ideea ca cineva "i-a ras in fata" Autoritatii, desi e greu de crezut ca asa ceva s-a intamplat

Opinia IMM-urilor: E un proiect superficial, care nu tine cont de realitate

proiectul a fost intocmit cu superficialitate, fara o analiza a situatiei practice si/sau a cadrului legislativ;

ANPC vrea noi instrumente pentru a-i sanctiona pe intreprinzatori, desi n-a facut dovada ca le-ar fi folosit eficient nici macar pe care pe care le are deja la dispozitie;

proiectul contine, printre altele, prevederi deja existente in legislatia romaneasca de profil, pe care cel care a scris ordonanta nu pare sa o cunoasca in detaliu;

cuantumul amenzii care urmeaza sa fie aplicata trebuie, potrivit practicii europene, sa aiba legatura cu cifra de afaceri aferenta produsului/serviciului care face obiectul amenzii. Cu alte cuvinte, daca ar avea produse expirate la raft, un hypermarket ar putea fi amendat in raport cu cifra de afaceri rezultata din comertul cu amanuntul, dar nu si la cea rezultata din, sa spunem, administrarea unei cantine in care le serveste clientilor mancare gatita.

Alte mari semne de intrebare legate de ordonanta ANPC

InfoCons: Amenzile mai mari vor favoriza coruptia! Exista moduri mai simple si eficiente de a-i proteja pe consumatori

Ziare.

com

Ca sa isi poata pune strategia in aplicare, institutia vrea acum - prin intermediul unui proiect de ordonanta care ridica mari semne de intrebare - sa modifice, in regim de urgenta, legislatia privind protectia consumatorului. Din pacate, in conditiile in care proiectul nu e insotit de un studiu de impact, e greu de inteles daca noile sactiuni propuse i-ar aduce vreun beneficiu consumatorului de rand sau daca ar fi doar o modalitate ca statul sa isi umple vistieria sau, mai rau, daca decizia s-ar putea transforma intr-un instrument de presiune asupra comerciantilor sau chiar de scoatere de pe piata a celor incomozi.Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Marius Pirvu, a declarat pe 3 ianuarie ca e nemultumit din cauza ca legile in vigoare nu le permit inspectorilor sa le aplice marilor comercianti amenzi suficient de mari., a declarat atunci Marius Pirvu, la o conferinta a Ministerului Agriculturii.Dupa nici 2 saptamani de la respectivele declaratii, pe 14 ianuarie, ANPC a lansat in dezbatare publica un proiect de ordonanta de urgenta care - daca ar fi adoptat in forma propusa - le-ar da inspectorilor puterea de a imparti amenzi de milioane de euro.Prin proiectul de ordonanta, ANPC cere ca agentii economici sa nu mai fie amendati cu sume cuprinse intre 2.000 lei si 100.000 lei ca pana acum, ci sa primeasca, in schimb, sanctiuni raportate la cifra de afaceri. Or, asta inseamna ca amenzile ar putea ajunge si la zeci de milioane de euro.Din formularea textului ordonantei reiese ca printre cei mai afectati agenti economici ar putea fi bancile care includ in contracte clauze abuzive, dar si marile magazine.Mai exact, in ceea ce priveste magazinele, comercializarea de produse expirate sau etichetarea incorecta, spre exemplu, ar putea fi sanctionate cu amenzi care ajung pana la 2% din cifra de afaceri. In schimb, daca se demonstreaza ca, din vina agentului economic, s-a produs ", ANPC ar putea aplica amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri a comerciantului, potrivit proiectului de ordonanta de urgenta.Cat ar cheltui un mare comerciant ca sa achite o astfel de amenda? Din calculele- bazate pe cifrele de afaceri din 2017 ale retailerilor - o amenda de 2% risca sa lase supermarketurie chiar si fara un leu din profit.Spre exemplu, din calculeledaca Auchan Romania ar fi amendata cu 2% din cifra de afaceri pe 2017, societatea ar avea de plata 104,4 milioane de lei (circa 22 de milioane de euro), adica mai mult decat a obtinut profit in anul respectiv. Iar Auchan n-ar fi singurul mare comerciant care ar risca sa aiba probleme serioase, de pe urma noilor regim de sanctiuni.Daca ar fi amendata acum cu 2% din cifra de afaceri, societatea Kaufland Romania - care administreaza cel mai mare lant de supermarketuri din tara - ar plati, dintr-un foc, 201,7 milioane de lei (circa 43 de milioane de euro) . Cu alte cuvinte, societatea si-ar da aproximativ o treime din profit pe o singura amenda.Mega Image - care are cel mai mare lant de supermarketuri de cartier din tara - ar plati pentru o amenda de 2% din cifra de afaceri nu mai putin de 98,2 milioane de lei (circa 21 de milioane de euro) . Achitarea amenzii l-ar costa pe retailer aproape jumatate din profitul obtinut anual.L-ar influenta in vreun fel pe roman faptul ca marile magazine ar plati aceste amenzi uriase? Mai mult ca sigur! Cu mai putin bani, comerciantii ar trebuie fie sa creasca preturile, fie sa scada calitatea serviciilor oferite! Fie sa inchida si sa plece.Toata aceasta paguba a retailerilor si a clientilor ar imbogati, insa, pe termen scurt, statul. Deci ar raspunde la foamea de bani manifestata in ultima vreme, care a generat taxele aberante care afecteaza deja puternic activitatea companiilor din mai multe domenii. E lesne de observat ca, doar aplicand o amenda de 2% din cifra de afaceri lanturile Kaufland, Auchan si Mega Image, ANPC ar colecta putin peste 404 milioane lei, adica peste 86,7 de milioane de euro. La acest moment, potrivit comunicatelor de presa remise, institutia se lauda si cu amenzi de aproape 270 de ori mai mici!George Badescu, directoriul Asociatiei Marilor Retele Comerciale (AMRC), este de parere ca unul dintre motivele invocate de ANPC pentru aplicarea amenzilor uriase - anume ca unii comenrciati "i-au ras in fata ANPC" este destul de putin credibil."Cu siguranta sunt cateva lucruri pe care ni le-am dori lamurite. Spre exemplu, am urmarit declaratiile domnului presedinte al ANPC, Marius Parvu, cu privire la comerciantii care 'le rad in fata' inspectorilor. Ne-am fi dorit cateva exemple, aici. Daca am afla ca un comerciant face una ca asta, l-am exclude cu siguranta din randurile noastre, fara sa ne-o ceara nimeni. E clar ca un intreprinzator care ar face una ca asta nu intelege insasi esenta business-ului sau. Totusi, mi-e foarte greu ca cineva chiar 'i-a ras in fata' Autoritatii.Sunt si alte aspecte pe care inca nu le cunoastem si pe care ne dorim sa le aflam. Spre exemplu, citind textul proiectului de ordonanta, veti vedea ca se pomeneste acolo si despre niste sanctiuni aplicate bancilor. Nu putem decat sa ne intrebam de ce s-a procedat asa si cine a avut ideea de a elabora proiectul care se refera si la marile retele comerciale, dar si la banci.Nu in ultimul rand, intr-un comunicat pe presa, ANPC anunta ca proiectul de ordonanta ramane in dezbatare publica vreme de 30 de zile. In schimb, tot pe site-ul Autoritatii, intr-o alta sectiune, e mentionat faptul ca dezbatarea publica a proiectului se incheie pe 25 ianuarie, deci ar dura doar 10 zile. Care varianta e corecta? Nu stim inca.In acest al doilea caz, am putea intelege ca, avand Parlamentul reunit pe 1 februarie, Guvernul ar putea da ordonanta si in primele zile ale lunii viitoare. Or, cand se fac astfel de schimbari legislative, e firesc sa aiba si mediul privat o perioada de tranzitie.Legat de textul proiectului de ordonanta, noi am trimis deja o serie de observatii la ANPC. Si ne dorim sa ne intalnim si sa avem un dialog tema prevederilor ordonantei", a declarat George Badescu pentruSecretarul Consiliului IMM-urilor, Liviu Rogojinaru, si presedintele Asociatiei Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Dragos Petrescu, spun ca amenzile aplicate la cifra de afaceri - impovaratoare chiar si pentru intreprinzatorii mari - risca sa puna oricand pe butuci un IMM.Iata ce concluzii au tras cei doi specialisti analizand proiectul ANPC de ordonanta de urgenta:Mai multe puteti afla citind integral analiza facuta asupra proiectului de ordonanta:Inainte de toate, am incercat sa lamurim problema perioadei in care proiectul de ordonanta de urgenta va fi in dezbatare publica. La solicitarea, responsabilul pentru relatia cu mass-media din cadrul ANPC a precizat ca perioada de dezbatare publica este de 30 de zile. Iar daca pe site apare si o alta perioada, atunci e vorba despre o simpla greseala, care urmeaza sa fie corectata. Pana la data aparitiei acestui text, insa - desi s-au scurs mai bine de 24 de ore de la precizarile ANPC - nu se remediase nimic, iar perioada in care ordonanta va fi in dezbatare publica a ramas incerta.In continuare, am vrut sa aflam de ce, de 8 zile incoace, ANPC este singura institutie care promoveaza acest proiect de ordonanta de urgenta. In mod normal, in cazul unor acte normative cu asemenea impact asupra mediului de afaceri, de promovare se ocupa si Ministerul Economiei, caruia ANPC ii este subordonata institutional. Despre aceasta ordonanta, insa, pe siteul Ministerului Economiei nu se pomeneste, momentan, absolut nimic.De fapt, in ciuda insistentelor,n-a obtinut nici macar confirmarea faptului ca textul ordonantei ar fi fost scris la Ministerul Economiei, cum ar fi normal, in astfel de cazuri. In concluzie, nu ne ramanem decat sa ne intrebam: cine, unde si cu ce intentii a scris aceasta ordonanta?Presedintele Asociatiei InfoCons, Sorin Mierlea, spune ca ANPC are deja toate instrumentele necesare pentru a-l proteja pe consumator. Ar mai trebui, insa, ca aceste instrumente se fie si puse la lucru."Ar fi bine sa ne amintim, totusi, ca suntem intr-o zona balcanica, unde cresterea amenzii duce la sporirea riscului de aparitie a coruptiei. In mod normal, daca intra-adevar vrem sa-l protejam pe consumator, solutii exista deja si sunt simple.Spre exemplu: cand gasesti un produs neconform la raft, il retragi si inchizi magazinul. Ce rost are sa-i dai comerciantului o amenda mai mare? O va contesta in instanta si - pana sa se solutioneze cauza - si-ar putea epuiza stocurile de produse neconforme.Apoi, mai exista o solutie care ar trebui aplicata: publicitatea controalelor. Ar fi suficient sa ajungem sa stim numele produselor neconforme de pe piata si in ce magazine se vand ele (informatii pe care le obtine la controale, dar nu le face publice, in ciuda insistentelor opiniei publice - n.red.) . Avand aceste informatii, vom ocoli singuri respectivele magazine cu probleme, indiferent daca ele au incasat o amenda mare sau o amenda mica. Ar fi cea mai aspra sanctiune pentru comercianti si cea mai buna modalitate de a-l ajuta pe consumator sa fie corect informat si sa poate lua deciziile potrivite", a declarat pentruSorin Mierlea.Cu alte cuvinte, ANPC s-ar putea ingriji de siguranta si de corecta informare a consumatorului si fara ca proiectul de ordonanta care ridica atatea semne de intrebare sa fie adoptat.In timpul documentarii acestui material,a solicitat in scris, atat ANPC, cat si Ministerului Economiei, informatii cu privire modul in care a fost intocmita ordonanta, dar si la efectele pe care aceasta le va avea. Pe masura ce institutiile ne vor raspunde, va vom oferi pe larg informatiile.