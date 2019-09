IKEA, Jumbo, FAN Curier, Evomag si Cristian 76 Tour au fost sanctionate pentru practici comerciale inselatoare

Ziare.

"Abateriile constatate au vizat printre altele si nerespectarea termenelor privind livrare produselor, a montarii aparatelor de aer conditionat, aducerea la conformitate a produselor aflate in perioada de garantie, intarzierea livrarii coletelor, refuzul dreptului de denuntare a contractului in 14 zile (conformOUG34/2014), precum si nerespectarea termenelor de restituire a contravalorii a pachetelor de servicii turistice asumate prin contract", anunta ANPC.ANPC anunta ca pentru a veni in sprijinul consumatorilor cu o solutionare cat mai rapida a sesizarilor au fost stabilite urmatoarele termene:- termenul de raspuns la sesizare va fi de maxim 48 ore;- termenul de livrare al produselor: maxim 15 zile de la data achizitionarii iar termenul de montaj al aparatelor de aer conditionat de maxim 7 zile de la datata achitarii serviciului;- toate termenele angajate de operatorul economic anuntate pe site cat si spatiul de vinzare al puctelor de lucru vor fi respectate operatorul economic va intreprinde toate demersurile pentru aducerea la indeplinire a celor mentionate anterior;- respectarea termenelor de restituire a contravalorii pachetelor de servicii turistice asumate prin contract;- respectarea conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale, respectiv respectarea timpilor de livrare pentru toate tipurile de servicii postale interne si internationale, inclusiv termenele de returnare a contravalorii trimiterilor postale catre expeditor (sumele colectate de la destinatar)."Actiunea va continua pana cand toti operatorii economici vor intelege sa depuna diligentele necesare pentru a veni in intampinarea necesitatilor consumatorilor", a declarat Horia-Miron Constantinescu, presedinte ANPC.A.G.