In atentia Protectiei Consumatorului: Magazinele sunt pline de produse la care este aproape imposibil sa afli ce contin

Nu doar ciresele au nevoie de etichetare corecta, completa si precisa

Etichete pe care consumatorul nu ajunge decat cu greu sa le vada

Cand stai la coada, iti ramane prea putin timp sa afli ce cumperi

Nici despre produsele de panificatie nu gasesti suficiente informatii

Ziare.

com

Dupa ce presa a relatat ca intr-un supermarket se vand cirese care au fost tratate cu Imazalil si Thiabendazole, substante toxice care pot cauza cancer, inspectorii ANPC s-au autosesizat si au plecat in control. In magazin au descoperit ca, desi aceste substante nocive chiar figurau pe etichete caserolelor cu cirese, fructele nu fusesera, de fapt, tratate cu asa ceva. Chiar si aceasta situatie, distribuitorul tot s-a ales cu ciresele retrase de la raft, si pe deasupra cu o amenda de nu mai putin de 100.000 lei."Ne dorim sa fim alaturi de consumatori si sa le oferim increderea ca produsele care se consuma cu precadere in aceasta perioada, sunt comercializate in conformitate cu normele legale in vigoare", a asigurat Marius Parvu, directorul ANPC, in urma controlului, prin intermediul unui comunicat de presa.Din pacate, chiar si dupa ce respectivele cirese se vor intoarce la raft etichetate corect, consumatorul roman tot va continua sa isi cumpere multe dintre alimentele orbeste, in conditiile in careO simpla vizita de cateva zeci de minute facuta joi in doua supermarketuri din Bucuresti , alese la intamplare, demonstreaza ca pentru consumatorul roman este inca foarte dificil sa stie ce cumpara si ce mananca, in ciuda asigurarilor date de protectia Consumatorilor. Iata ce am aflat, mai exact.In mod normal, nu doar despre ciresele din oferta magazinelor ar trebui sa poata capata consumatorul informatii corecte, complete si precise, ci despre toate celelalte legume si fructe. Or, in acest moment,Sa luam exemplul etichetarii fructelor si al legumelor. Inainte sa punem in cosul de cumparaturi cateva mere, spre exemplu, am incercat sa aflam mai multe despre ele. De pe eticheta n-am aflat decat din ce soi fac parte si cu ce pret se vand, Am cautat, cu rabdare, si alte informatii. In cele din urma, am gasit pe niste etichete aplicate pe cutiile din carton in care fusesera livrate merele cateva date noi: clasa de marime a fructelor si numele societatii care le livrase.Pe nicio eticheta n-am gasit, insa, date legate de substantele chimice folosite la tratarea marelor sau la faptul ca acesta ar fi putut proveni din seminte modificate genetic. Lipseau, de asemenea, cu desavarsire, datele despre modul in care fructele au fost pregatite pentru vanzare. Spre exemplu, nicaieri nu scria daca marele au fost tratate pentru a li se incetini deshidratarea sau daca li se aplicase un strat de ceara alimentara, ca sa arate mai bine.Am constatat repede ca la fel stateau lucrurile si in cazul celorlalte fructe si legume. Pe ambalajele unora dintre ele se mentioneaza ca sunt "bio" sau "eco", fara prea multe explicatii cu privire la ce indica, de fapt, fiecare dintre aceste denumiri. Desi ai putea fi tentat sa crezi ca "bio" si "eco" inseamna ca fructele si legumele au fost cultivate curat, ca in gradina bunicii, in urma unei documentari riguroase s-ar putea sa afli ca lucrurile sunt putin mai complicate...Am speram ca in al doilea supermarket caruia i-am trecut pragul vom avea mai mult noroc si vom gasi etichete mai riguros intocmite. Spre marea naostra dezamagire, n-a fost cazul.De regula, toate produsele dintr-un mare magazin sunt etichetate intr-o forma sau alta. Din pacate, mai ales in cazul alimentelor care se vand vrac sau la bucata, fara ambalaj propriu, aceasta etichetare se face adesea mai mult de forma si nu-l ajuta deloc pe consumator sa afle ce mananca. In schimb, risca mai degraba sa-l deruteze.Sa luam exemplul branzeturilor. Am cerut, din galantarul unuia dintre supermarketuri, un sortiment pe branza pe a carui eticheta scria doar "Telemea vaca din Baragan". Cand am intrebat chiar si numai cat e de sarata branza, vanzatoarea ne-a spus ca nu e foarte sarata. Doar e din Baragan!, a adaugat vesela femeia.Totusi, inca nelamuriti cu privire la ce contine produsul si putin convinsi de explicatiile primite, am cerut sa citim eticheta sortimentului de branza, inainte sa-l cumparam. A fost momentul in care angajata supermarketului a inceput sa scuture din cap, ganditoare."Pai da, dar... Branza asta e ambalata la galeata, nu la cutie. Asa ca ar trebui sa va caut galeata, ca sa va spun ce contine. Sau, daca doar continutul de sare va intereseaza, pot face altfel: va tiparesc o eticheta, ca acolo scrie clar", ne-a propus femeia.Cum galeata nu s-a lasat gasita usor, am acceptat tiparirea etichetei. Pe aceasta scrie doar: "lapte pasteurizat, continut de sare maxim 2,5%". Prea putin cunoscatori intr-ale industriei alimentare, chiar si avand date legate de continutul de sare al produsului, tot am crezut-o pe vanzatoare, care ne-a spus ca branza nu e foarte sarata. Am cumprat-o, cum poate ar fi facut-o multi dintre consumatorii romani . Abia cand am gustat branza - nestiind inca aproape nimic despre ingredientle din care facuta - am descoperit ca era foarte sarata. O situatie des intalnita atunci cand te bazezi pe gusturi ca sa afli ce si cat contine produsul pe care vrei sa il cumperi.Nici despre mezelurile pe care le cumpara feliate, din galantar, n-are consumatorul cum sa afle prea multe, in timp util. Ce-i drept, fiecare baton de salam sau fiecare punga cu carnati are eticheta. Dar e una cu suprafata de doar cativa centimetri si cu scris minuscul. Oricat de ascutita i-ar fi vederea, tot n-are omul cum sa desluseasca vreun cuvant din lista de ingrediente ale produsului de care il desparte geamul galantarului.Ca sa ne cumparam mezeluri din supermarket, ne-am asezat la o coada formata din vreo sapte, opt persoane. Imediat in spatele nostru s-au mai asezat la rand vreo patru. Fiecare cerea produse din sortimente diverse, asa ca am tot asteptat vreun sfert de ora, la coada. Pana ne-a venit randul sa comandam, ne-am uitat cu atentie la produse. Toate apetisante, frumos aranjate si atent feliate. Nici chip, insa, nu era sa afli ce contin. O singura angajata servea la cantar, asa ca n-avea cum sa se intrearupa si sa ne dea lamuriri cu privire la compozitia mezelurilor.Cand ne-a venit, in sfarsit, randul sa comandam, am incercat sa-i cerem totusi vanzatoarei un baton de salam intreg din vitrina, ca sa citim eticheta. Atat ne-a trebuit! Din spate, de la rand, s-a auzit mai intai un oftat. Apoi un glas barbatesc care se dregea. Oamenii au inceput sa se uite urat si sa se foiasca nerabdatori. Un pic mai lipsea si iesea scandal! Nici vanzatoarea nu mai stia ce sa faca: cum sa tina pe loc ditai coada, doar din cauza ca unui client i s-a nazarit sa citeasca o eticheta, ca sa stie ce mananca si sa isi respecte astfel corpul si sanatatea?Neavand prea multe optiuni, am procedat cum ar fi facut, probabil, orice om care nu cauta cu tot dinadinsul galceava: am renuntat sa mai citim eticheta si am cumparat vreo 10 felii de salam, fara sa stim ce contin. Abia cand le-am primit am observat ca pe punga de hartie in care erau ambalate statea, frumos lipita, si o eticheta cu lista de ingrediente a produsului. Daca acum vezi ca in compozitie sunt prea multe E-uri sau vreun conservant pe care nu vrei sa-l consumi, ce faci? Sa-l abandonezi pe vreun raft nu se cade. Iar sa stai din nou un sfert de ora la coada ca sa-l returnezi, nu-ti prea vine bine...Nici la produsele de panificatie situatia nu sta mai bine. Imbietoare, bine rumenite si frumos mirositoare, painea si produsele de patserie vandute vrac sau la bucata nu iti ofera informatii relevante.Spre exemplu, desi legea ii obliga pe comercianti sa indice care dintre produsele de panificatie si patiserie au fost obtinute din aluat congelat, nu le impune acestora si reguli stricte prin care sa informeze consumatorii despre acest lucru. In consecinta, fiecare aplica legea dupa cum vrea, iar consumatorul este cel afectat. De exemplu, unele magazine afiseaza clar pe eticheta informatia ca produsul este obtinut din aluat congelat, altele apeleaza la simboluri. In plus, lipsesc informatii esentiale cum ar fi data la care a fost congelat aluatul, in conditiile in care se stie ca aluatul congelat pentru mai mult de 6 luni isi pierde din proprietati, iar consumatorul are tot dreptul sa stie totul despre calitatea produselor pe care le consuma.In ce priveste ingredientele, unele magazine afiseaza detaliat o lista, scrisa, e drept, cu litere foarte mici, pe eticheta cu pretul de pe raft. In cazul acestor produse, cumparatorul nu beneficiaza de o informare macar cat la mezelurile sau branzeturile vrac, unde poti vedea, dupa ce ai cumparat, ingredientele pe eticheta de pret. Aici, odata bagat produsul intr-o punguta fara nimic imprimat, nu mai ai nicio informatie despre ce ai cumparat.Citeste siIar toate acestea sunt doar cateva dintre situatiile in care consumatorul roman ajunge sa isi puna sanatatea in pericol consumand tot soiul de alimente despre a caror compozitie nu stie aproape nimic. Asta, cu toate ca avem si legi si autoritati care ar trebui sa vegheze la informarea lui corecta, completa si precisa.In acest context, comunicatul categoric al Protectiei Consumatorului, care pare sa spuna ca incidentul cu ciresele este unul izolat si interventia inspectorilor este prompta si se lasa cu sanctiuni ca nu cumva sa nu fie informat corect consumatorul, pare mai mult un exercitiu de imagine.Realitatea ne arata ca in foarte multe situatii, un comparator care vrea sa fie informat, ca sa aiba grija de sanatatea lui, nu gaseste nici un set standard de informatii pe produse similare, nici informatii accesibile pe produsele vrac sau la bucata.O lipsa de reglementare sau de control adecvat din partea institutiei care ar trebui sa protejeze, asa cum ii spune numele, consumatorii romani? Este o intrebare la care vom incerca sa raspundem in articole viitoare.