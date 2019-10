Johnson & Johnson retrage de pe piata peste 30.000 de flacoane de pudra de talc. Posibila contaminare cu arsenic

Ziare.

Dar, potrivit unui nou raport, acesta nu este singurul motiv de ingrijorare pentru parinti, teste de laborator indicand ca 95% din alimentele pentru bebelusi testate in laborator contineau urme a cel putin unul din patru metale grele, relateaza MarketWatch.Studiul a fost publicat cu o zi inainte ca Johnson & Johnson sa anunte ca incepe o rechemare voluntara a pudrei pentru bebelusi, "dintr-un exces de precautie".Studiul realizat de organizatia Healthy Babies Bright Futures a constatat ca unul din patru alimente pentru bebelusi testate in laborator, de la piureuri de fructe la biscuti pentru dinti, contineau toate cele patru metale grele, care sunt arsenic, plumb, cadmiu si mercur.Cercetatorii au testat atat branduri de nisa cat si branduri disponibile pe scara larga, cum este Gerber, potrivit caruia raportul "ar putea sa provoace fara motiv ingrijorare in legatura cu siguranta copiilor".Cercetari anterioare au asociat cele patru metale cu daune aduse creierului, intre alte consecinte pentru sanatate, potrivit Healthy Babies Bright Futures.Organizatia este o alianta de oameni de stiinta si de organizatii non-profit din domeniul sanatatii care se concentreaza pe eliminarea expunerii copiilor la chimicale care le pot afecta dezvoltarea.Si alte studii au descoperit metale grele in alimentele pentru bebelusi, cum este unul din 2017, care a identificat prezenta plumbului in 20% din circa 2.000 de mostre de alimente pentru bebelusi.Germber si Beech-Nut au sustinut ca produsele lor sunt sigure.Un purtator de cuvant al Nestle, compania mama a Gerber, a declarat ca "urme de elemente precum arsenicul si plumbul apar in mod natural.Din acest motiv, purtatorul de cuvant a spus ca "multi experti in siguranta alimentelor si agricultura sugereaza ca nu este fezabil sa ajungi la un nivel zero al acestor elemente, chiar in alimentele pregatite acasa, din ingrediente organice."Compania se mandreste cu respectarea stricta a sigurantei alimentelor. Dorim sa reasiguram parintii ca Gerber nu face niciodata compromisuri in privinta sigurantei sau calitatii alimentelor noastre. Colaboram cu furnizorii, cultivatorii si echipa de productie pentru a reduce la minimum nivelul metalelor grele", a spus purtatorul de cuvant, Kelly Schneider.Beech-Nut Nutrition a anuntat intr-un comunicat ca produsele sale "sunt sigure, sanatoase si nutritive", notand ca testele pentru 255 de substante contaminante, intre care plumbul, alte metale grele si pesticide.Unele dintre recomandarile Healthy Babies Bright Futures "sustin ceea ce facem de ani de zile la Beech-Nut, inclusiv selectarea cu atentie a surselor de aprovizionare si efectuarea unor teste riguroase".Rechemarea pudrei de talc si raportul Healthy Babies Bright Futures sunt vesti ingrijoratoare pentru parinti, in special daca nu au timp sa prepare singuri mancarea bebelusilor sau sa aleaga ce pudra pentru bebelusi sa foloseasca.Johnson & Johnson a anuntat ca initiaza o rechemare voluntara a unui singur lot de pudra, circa 33.000 de flacoane, dupa ce un test efectuat de Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) a aratat "niveluri mici de contaminare cu azbest", la un flacon de pudra pentru bebelusi cumparat online.Johnson & Johnson a aratat ca nu poate confirma daca rezultatul este fals pozitiv sau daca mostra provine de la un flacon original Johnson & Johnson sau este un fals."Mii de teste din ultimii 40 de ani au confirmat in mod repetat ca produsele din talc pentru consumatori nu contin azbest", a aratat compania intr-un comunicat.Compania se apara in cel putin 13.000 de procese in care este acuzata ca pudra pentru copii si alte produse din talc provoaca afectiuni oncologice. Johnson & Johnson contesta verdictele impotriva sa si a castigat mai multe procese la tribunale statale, potrivit Wall Street Journal.FDA a anuntat ca a prelevat mostra de pudra pentru bebelusi Johnson & Johnson in conditiile in care continua sa caute azbest in produse cosmetice. Agentia a testat pudra pentru bebelusi Johnson & Johnson dintr-un lot diferit, iar rezultatul a fost negativ.Exista cateva recomandari privind un nivel de metale grele in alimente pentru copii considerat sigur, noteaza raportul Healthy Babies Bright Futures. Pentru 88% dintre alimentele testate nu exista reguli federale sau recomandari privind nivelul maxim considerat sigur, potrivit raportului.Potrivit Healthy Babies Bright Futures, FDA trebuie atat sa creeze standarde noi pentru alimente, referitoare la continutul de metal grele, cat si sa le inaspreasca pe cele existente.Companiile au redus deja cantitatea de arsenic din cerealele din orez si in juice, respectand recomandarile FDA.Ca reactie la raportul realizat de Healthy Babies Bright Futures, FDA a recomandat la randul ei parintilor sa varieze alimentele din dieta copiilor.Actiunile Johnson & Johnson au scazut cu 2,95% in ultimele trei luni, comparativ cu un declin de 1,4% al indicelui Dow Jones Industrial.