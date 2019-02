Lidl retrage fulgi de cocos de la vanzare. Produsul vizat contine dioxid de sulf

Ziare.

"S-a constatat ca produsul afectat contine conservantul dioxid de sulf nedeclarat pe eticheta. Din cauza posibilelor reactii alergice la ingerare, clientii cu alergie la sulfiti ar trebui sa tina cont, neaparat, de retragere si sa nu consume in niciun caz produsul.Avand in vedere posibilele reactii alergice in urma consumului, clientii alergici la sulfiti trebuie sa acorde o atentie absoluta acestei rechemari. Pentru acele persoane care nu sunt alergice la sulfiti, produsul este apt pentru consum", sustin reprezentantii Lidl Romania.Lidl Romania sustine ca, in momentul in care a aflat pe aceasta situatie, a scos produsul de la vanzare.Produsul poate fi returnat in toate magazinele Lidl, iar contravaloarea produsului va fi restituita, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal."Aceasta retragere vizeaza exclusiv produsul 'Belbake Fulgi nuca cocos, 200g', cu termenul de valabilitate 21.11.2019 si lotul 34188. Alte produse vandute de Lidl Romania, inclusiv alte produse din gama Belbake, nu sunt afectate de aceasta rechemare", au mai precizat reprezentantii Lidl Romania.