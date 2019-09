Lidl Romania recheama un produs. Exista pericol de electrocutare

Foto Lidl Romania

Este vorba despre "Espresor SEMS 1100 A1" marca "Silvercrest", cu nr. international de articol (IAN) 313486 (a se vedea placuta de identificare din partea de jos a produsului), iar societatea Kompernab Handelsgesellschaft GmbH lanseaza un avertisment cu privire la utilizarea acestui articolul."Din cauza unei erori de productie, la utilizarea aparatelor cu numarul de articol mentionat mai sus poate exista un pericol de electrocutare. De aceea, societatea Kompernab Handelsgesellschaft GmbH roaga toti clientii care au cumparat acest produs sa tina cont de avertismentul emis si sa nu il mai foloseasca.Articolul respectiv s-a vandut in magazinele Lidl Romania in perioada 17.06.2019 - 28.07.2019. Articolul se poate returna in toate magazinele Lidl. Contravaloarea acestuia va fi restituita, fara a fi necesara prezentarea bonului fiscal", a transmis Lidl Romania.A.G.