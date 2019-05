Mancarea sanatoasa nu-i pentru toti! Dupa reducerea TVA, alimentele bio si traditionale se vor ieftini cu numai cativa lei (I)

deGabriel Kolbay Sambata, 18 Mai 2019, ora 00:00

Ce sunt produsele bio si traditionale si de ce sunt scumpe

Cu cat scade TVA, cu atat se va ieftini si produsul la raft

Ce au cerut, de fapt, producatorii de la Guvern si cu ce s-au ales

Cine cumpara astazi produse traditionale nu le alege dupa pret

Presedintele Romalimenta: E rost de ceva evaziune aici...

va prezinta, pe larg, in perioada imediat urmatoare, detalii despre efectele pe care le au asupra romanilor deciziile paguboase luate de Guvern si de Parlament, in domeniul industriei alimentare.Spre exemplu, in expunerea de motive a unui proiect de ordonanta de urgenta , Guvernul admite ca, in Romania, numarul de copii obezi s-a dublat in ultimul deceniu. In plus - dintre toate statele Uniunii Europene - doar in Bulgaria mor anual din cauza bolilor mai multi oameni decat in tara noastra. Iar acesta situatie - sustine Executivul - indica faptul caIn mod evident, Guvern are dreptate. Problema este ca - in loc sa incurajeze intr-adevar consumul de alimente mai sanatoase - pana acum doar s-a laudat ca o va face. Mai exact, a adoptat, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta care va reduce TVA de la 9% la 5% pentru produsele bio , pentru cele traditionale si pentru cele din zone montane. Din pacate, diminuarea taxei nu va duce si la scaderea consistenta a preturilor prohibitive ale acestor alimente, dupa cum au explicat pentrumai multi producatori. Cu alte cuvinte, chiar si dupa adoptarea ordonantei de urgenta, pentru majoritatea covarsitoare a romanilor, tot alimentele cu multe E-uri vor ramane de baza.Un lucru au in comun alimentele bio, cele traditionale si cele din zone montane: se obtin greu, in conditii stricte si fara aditivi chimici si nocivi.In cazul produselor bio, spre exemplu, producatorul trebuie sa obtina, in decursul catorva ani, atestate de calitate pentru terenurile cultivate, pentru animalele crescute si pentru alimentele procesate , pe care le scoate la vanzare. La acest moment, in Romania sunt doar cateva sute de producatori care au aceste certificari. Unii cultiva cereale sau fructe si le vand, altii cresc animale si vand carnea, iar altii proceseaza recoltele si carnea si vand produsele finite. Din pacate - si din cauza conditiilor foarte stricte de lucru - in prezent doar circa o cincime dintre produsele bio de pe piata noastra sunt produse in Romania, restul provenind din import. Produsele traditionale , pe de alta parte, se obtin din produse locale, fara aditivi si pe baza unor retete autohtone vechi. Un producator n-are voie sa obtina, potrivit legii, mai mult de 150 de kilograme de alimente traditionale pe zi. Alimentele din zone montane , in schimb, se obtin in regiuni muntoase, fie din ingrediente locale, fie din unele aduse din locuri similare. Cu alte cuvinte, aceste produse sunt naturale si obtinute departe de mediul poluat al marilor orase.Din pacate pentru romanul obisnuit, asta inseamna ca atat produsele bio, cat si cele traditionale (684 de toate, in tara) si cele din zone de munte (doar 83 la numar) sunt scumpe.Spre exemplu, un kilogram de carnati obtinuti pe cale industriala costa 16-18 lei. In schimb, aceeasi cantitate de carnati atestati ca produs traditional costa cel putin dublu. Un ou ecologic costa, in marile magazine, 1,3 lei, in contitiile in care pretul oului de gaini crescuta in baterii si hranita cu plante modificate genetic nu sare de 0,5 lei. In acelasi fel, kilogramul de miere necertificata ca produs ecologic costa in jur de 25 de lei, in vreme ce mierea bio nu se da cu mai putin de 80-90 de lei kilogramul!Intrebarea este: cu cat se vor ieftini - dupa reducerea cotei de TVA la 5% - aceste produse eco, traditionale si din zone montane, astfel inca sa si le permita tot romanul? Iata ce spun producatorii.Dintre cele 684 de produse traditionale romanesti, 7 sunt produse de fermierul galatean Stefan Druica. Printre acestea se numara o pastrama ciobaneasca, un tip de toba numita, cotletul haiducesc, dar si carnatiiDin cauza ca sunt obtinute prin procedee traditionale si fara aditivi, produsele sunt mai scumpe decat cele de fabrica. Si nici nu se vor ieftini considerabil, dupa scaderea de TVA, a explicat fermierul pentru, a explicat pentruStefan Druica.Cu alte cuvinte, daca un kilogram de carnati traditionali costa acum, sa zicem, 39 de lei, dupa diminuarea cotei de TVA, pretul ar urma sa scada cu numai 1,17 lei si sa ajunga la 37,83 lei! Greu de crezut ca o astfel de ieftinire aproape insesizabila ar usura accesul romanilor la produsele traditionale.Calin Matias obtine, in judetul Alba, produse traditionale de panificatie. Ba, unul dintre sortimente - numit pita de Santimbru - este si bio. Si acest producator - care prezideaza si o federatie a fermierilor care fac alimente traditionale - este de parere ca scaderea cotei de TVA nu va ieftini considerabil produsele.a declarat Calin Matias pentruGica Neamtu este prima care a inceput sa produca, la Iasi, alimente traditionale certificate de Ministerul Agriculturii. In timp, a reusit sa impuna pe piata un brand traditional de zacusca de vinete si gogosari, dar si unul de zacusca de ghebe si hribi si unul de dulceata de nuci verzi., a spus declarat Gica Neamtu pentruPesedintele Federatiei Romaalimenta, Sorin Minea, spune ca scaderea TVA la produsele bio si traditionale nu-i va creste puterea de cumparare romanului. In schimb, ar putea cauza o serie de probleme., a declarat Sorin Minea pentruCu alte cuvinte, ordonanta de urgenta adoptata de Cabinetul Dancila in urma cu cateva zile nu-i va fi de niciun folos romanului de rand, care oricum nu isi va permite alimentele bio, traditionale si din zone montane.In episodul urmator,va relata despre modul in care autoritatile blocheaza o lege care - fara a presupune ieftinirea produselor de lux - ar putea romanului o alimentatie mult mai sanatoasa, intr-o perioada foarte scurta de timp, de ordinul saptamanilor sau al lunilor.