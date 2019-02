Marile lanturi de hypermarketuri din Oltenia, amendate cu aproape jumatate de milion de lei

Ziare.

Corpul de Control al presedintelui ANPC a controlat 23 de magazine din domeniul hypermarketuri-supermarketuri.Pe langa amenzile date, s-au adaugat diverse masuri complementare de remediere a neregulilor constatate, incetare a practicilor incorecte, opriri temporare de la comercializare a produselor care prezentau diverse nereguli de etichetare sau opriri definitive de la comercializare cu retragere din circuitul consumului uman a produselor cu termen de valabilitate depasit, nedepozitate in conditiile indicate de producator etc.Printre abaterile sanctionate, ANPC mentioneaza prezenta la vanzare a unor produse cu termen de valabilitate depasit, neinformarea consumatorilor, in zona gastro, asupra ingredientelor si a factorilor alergeni din compozitia preparatelor, afisarea la raft a unei tari de provenienta a produselor (legume-fructe) alta decat cea reala, comercializarea preparatelor din carne, diverse sortimente, intr-un spatiu frigorific care prezenta pete de rugina, urme de lichid colorat, posibil sange, precum si depuneri diverse, comercializarea la raionul de produse lactate a unor produse pe baza de grasimi vegetale, comercializarea produselor care aveau inscriptionate diverse campanii de reduceri sau promotionale care nu mai erau valabile.