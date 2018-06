Mega Image, amendat ca vindea ca somon un produs care continea 85% hering

Ziare.

De asemenea, echipele de control au decis oprirea temporara a prestarii de servicii pentru zonele de procesare a mancarurilor si preparatelor pentru lipsa autorizatiei sanitar veterinare.Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), Horia Constantinescu, a afirmat ca au fost aplicate amenzi in valoare totala de 90.000 de lei pentru practici comerciale inselatoare, nerespectarea conditiilor de depozitare si preturi diferite la casa fata de raft.Seful CJPC a mai spus ca, din informatiile pe care le detine, produsul respectiv provine din hering congelat, lasat la dezghetat in cuve mari, in apa, iar deasupra acestuia este pus potentiatorul de gust de somon.