Milioane de oua retrase pentru ca erau pline de antibiotice. Medicamentul trebuia sa ajunga in puii de carne

"Retragerea a fost motivata de prezenta unui antibiotic denumit lasalocid la un nivel care depaseste pragul maxim admis", se arata intr-un comunicat de presa.Directorul Autoritatii sanitar veterinare din Polonia, Pawel Niemczuk a precizat ca antibioticul a fost adaugat din greseala in nutretul pentru gainile ouatoare de la o ferma din apropiere de Poznan. "Nutretul pentru pui de carne (care contine in mod legal antibiotice) a fost administrat din greseala gainilor ouatoare", a precizat Pawel Niemczuk.Marti, autoritatile germane au retras din supermarketuri 73.000 de oua provenite din Olanda dupa ce s-a descoperit ca au fost contaminate cu substanta toxica denumita fipronil, la mai putin de un an de cand insecticidul a fost descoperit in milioane de oua din Olanda.Acest anunt a relansat ingrijorarile provocate in vara anului trecut, cand retailerii din cateva state europene au retras din supermarketuri milioane de oua, ca masura de precautie fata de o posibila contaminare cu pesticide a oualor provenite din Belgia si din Olanda, al doilea mare exportator de pasari, dupa SUA.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca aceasta substanta este moderat toxica si ingerarea ei in cantitati insemnate pe termen lung poate provoca vatamarea organelor interne.