Noul presedinte al ANPC vrea masuri mai stricte pentru produsele din aluat congelat

Ziare.

com

Romanii cumpara de ani buni produse de panificatie si patiserie fara sa stie prea multe despre compozitia acestora si despre modul in care au fost ele obtinute. ANPC a incercat de mai multe ori sa vina in sprijinul consumatorului, dar legile pe care le-a creat pentru a-l proteja sunt interpretabile si nu ajuta atat cat ar trebui.Primul pas l-a facut Autoritatea in 2013 cand a adoptat Ordinul 183/2016. Acesta le da dreptul tuturor consumatorilor sa stie daca produsul pe care il aleg de pe raft a fost sau nu obtinut din aluat decongelat.Mai exact, articolul 3 din ordin impune ca "operatorii economici care comercializeaza catre populatie paine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate (...)'".Ordinul n-a stabilit, insa, si un mod unitar de afisare a acestor informatii, asa ca fiecare comerciant la aplicat dupa cum a considerat. Iar in multe cazuri acest lucru mai degraba l-a derutat pe consumator in loc sa-l ajute sa fie mai bine informat.De-a lungul celor cinci ani scursi de la intrarea in vigoare a ordinului, productorii din industria panificatiei si patiseriei au sesizat, in repetate randuri, faptul ca informatiile la care consumatorul are acces privind produsele din aluat decongelat sunt insuficiente.Spre exemplu, presedintele Rompan Aurel Popescu a declarat pentruca I se pare important ca pe eticheta acestora sa fie trecuta si data la care a fost congelat aluatul."Congelarea de durata strica structura produsului. E o metoda de conservare care nu-l poate mentine precum produsul proaspat. Iar consumatorul trebuie sa fie informat", a explicat Aurel Popescu.In plus, mai multi producatori citati deau apreciat ca aluatul congelat are un continut de aditivi mai mare decat cel proaspat , lucru pe care consumatorul are dreptul sa-l cunoasca.In urma numeroaselor sesizari, in luna februarie, ANPC a incercat sa schimbe legislatia produselor decongelate. Din pacate, modificarile pe care le-a propus au fost lipsite de substanta. Mai exact, initiativa ANPC ignora problemele sesizate de producatori si propunea, in schimb, doar mentionarea pe etichete a faptului ca produsele din aluat decongelat "pot contine grasimi, zaharuri sau amelioratori pentru gust". Propunerea a fost contestata atat de producatori, cat si de comerciantii care considerau ca aceste informatii sunt imprecise si irelevante pentru consumatori.Reprezentanti ai ANPC, ai Federatiilor Rompan si Romalimenta, dar si ai Asociatiei Marilor Retele Comerciale (AMRC) din Romania s-au intalnit pe 19 martie sa dezbata modificarea Ordinului 183/2013. La acel moment, directorul-executiv al AMRC, George Badescu declarase pentruca partipantii la discutie concluzionasera ca modificarile propuse de ANPC trebuiau regandite.De aceeasi parere este si Marius Parvu, cel care i-a luat locul la conducerea ANPC, incepand cu 27 martie, lui Bogdan Pandelica. Noul presedinte al Autoritatii sustine ca va merge inainte cu modificrea Ordinului 183/2016 propusa de predecesorul sau, dar ca o va face intr-o maniera care sa-i fie de folos intr-o si mai mare masura consumatorului."Noi, din punctul de vedere al Protectiei Consumatorului,. Deocamdata nu este definitivat. Vor mai fi inca discutii si vom stabili. Din punctul meu de vedere, este un lucru important sa stii data la care a fost congelat un produs. Ca una este sa stii ca a fost congelat acum 6 luni si alta acum 6 ani. Din punctul asta de vedere sper sa ramana asa cum este propunerea noastra, adica sa fie trecuta aceasta data", a declarat pentruMarius Parvu.Ramane de vazut cand sau daca ANPC va reusi sa modifice legislatia, asigurandu-le romanilor accesul la informatiile de care au nevoie pentru a sti ce mananca. Cel putin pana acum, Autoritatea si-a atins doar partial acest obiectiv.