Nuntasi raniti la Durau: Terasa a fost inchisa si patronul a primit o amenda de 20.000 de lei

"Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Neamt s-a autosesizat si a declansat o actiune operativa de control la unitatea in cauza - prestator de servicii de alimentatie publica. La fata locului s-a constatat ca informatiile se confirma - structura din lemn realizata pentru prelungirea terasei si balustrada aferenta (care deserveste salonul destinat acestor evenimente) s-a rupt si a fost afectata integritatea corporala a mai multor persoane", se arata intr-un comunicat transmis, marti, de catre CJPC Neamt.Sursa citata mentioneaza faptul ca operatorul economic a fost amendat cu suma de 20.000 de lei pentru acest incident. De asemenea, salonul de eveniment si terasa respectiva au fost inchise temporar pana la remedierea deficientelor.Politistii din judetul Neamt au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa(asupra faptei - n.red.) in cazul incidentului de duminica seara in urma caruia 18 persoane au fost ranite dupa ce balustrada de la teresa unitatii s-a rupt.Trei dintre persoanele ranite sunt in stare mai grava, avand multiple traumatisme si fracturi.Amintim ca pompierii au fost solicitati, duminica seara, sa intervina dupa producerea unui incident la un salon de nunti din statiunea Durau, comuna Ceahlau. Mai multe persoane care participau la o nunta au fost ranite dupa ce o balustrada de la terasa unitatii s-a prabusit . 15 persoane au fost transportate la spital, trei ajungand cu mijloace proprii la unitatile medicale.