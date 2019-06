Opt unitati de alimentatie publica din Eforie, inchise temporar pentru nereguli. Se propune introducerea cazierului contraventional

Ziare.

com

De asemenea, pe plaja din Eforie comisarii au constatat ca operatorii ocupa cu sezlonguri o suprafata mai mare de 70 la suta, asa cum prevede legea. Comisarii propun introducerea cazierului contraventional pentru a putea depista operatorii cu abateri repetate.Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta, Horia Constantinescu, a anuntat, marti, ca au fost facute controale in Eforie Nord si Eforie Sud, fiind vizate in principal zonele de faleza."Actiunea a vizat in principal zonele de faleza cu impact major asupra consumatorilor, atat plaja cat si alimentatia publica. Marea majoritate a plajelor ocupa peste cei 70% prevazuti de lege cu sezlonguri, iar", a afirmat Horia Constantinescu.Opt unitati de alimentatie publica au fost inchise temporar pana la remedierea deficientelor. Operatorii de plaje au remediat problemele chiar in timpul actiunii de control.Horia Constantinescu a mai afirmat ca a propus conducerii Autoritatii Nationale a Protectiei Consumatorului introducerea cazierului contraventional."Comisariatul Constanta a propus Autoritatii Nationale a Protectiei Consumatorului,. In felul acesta, daca vedem ca in Registrul Unic de control am inregistrat in trecut, au fost luate masuri atat de consiliere sau de sanctionare, putem considera ca vorbim de indaratnicia acestuia si de faptul ca nu isi doreste sa respecte nici autoritatea de control, nici consumatorul in general", a explicat seful CJPC Constanta.