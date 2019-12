Peste 22.000 de jucarii si produse pentru copii au fost confiscate de politisti

Ziare.

Intrucat in perioada sarbatorilor de iarna se inregistreaza o crestere a comertului cu produse pentru copii, Directia de Investigare a Criminalitatii Economice a intensificat activitatile la nivel national de prevenire si combatere a ilegalitatilor din domeniul comercializarii de produse contrafacute, in special jucarii si produse pentru copii contrafacute, arata Politia Romana.Astfel, actiunile din perioada 2-6 decembrie au vizat in special jucariile si produsele pentru copii care nu prezinta marcajul CE in conformitate cu legislatia in vigoare in Uniunea Europeana, jucariile alimentate electric care pot prezenta riscuri de arsuri si de explozie, precum si jucariile considerate periculoase care au muchii taioase sau piese usor detasabile cu risc ridicat de ingerare de catre copii sau de sufocare.In perioada mentionata, structurile specializate in investigarea criminalitatii economice au desfasurat 179 de actiuni punctuale de verificare, fiind controlate 824 de obiective (540 de agenti economici, 70 de complexuri comerciale, 75 de autovehicule si 139 de persoane fizice).In urma verificarilor, au fost constatate 269 de infractiuni, dintre care 242 prevazute de Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, 3 prevazute de Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, 7 infractiuni de evaziune fiscala si 17 infractiuni de alta natura, fiind constituite 195 de dosare penale, dintre care 160 in domeniul comertului cu jucarii.De asemenea, au fost aplicate 332 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.142.580 de lei.Totodata, au fost indisponibilizate sau confiscate bunuri in valoare totala de 4.621.826 lei, respectiv 22.793 de jucarii si produse pentru copii, 2.695 de articole de imbracaminte si incaltaminte pentru copii, 2.825 de produse cosmetice, 238 de produse alimentare si 3.355 de produse textile.