Prima piata din Romania unde se poate plati cu cardul

"30 de tarabe, inclusiv in hala de lactate, au fost dotate cu aparate POS, operationale din aceasta dimineata. Prima tranzactie cu cardul a fost inregistrata, oficial, la ora 8:30", informeaza un comunicat de presa remis vineriConform sursei citate, proiectul este dezvoltat de Mastercard si Asociatia Administratorilor de Piete din Romania (AAPR), in parteneriat cu Patria Bank, si beneficiaza de sustinerea Primariei Sibiu si a Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019."Plata cu cardul, inclusiv la comerciantii din piata, trebuie sa fie o realitate si, totodata, o normalitate. Ne bucuram sa putem face acest lucru posibil in piata din Sibiu, mai ales ca, odata cu introducerea de POS-uri in zone de comercianti care au fost pana acum apanajul numerarului, consumatorii vor avea ocazia de a plati usor, rapid si in siguranta.Bineinteles, ne dorim sa extindem proiectul de implementare de POS-uri si catre alte piete din tara", a declarat Cosmin Vladimirescu, country manager Mastercard Romania, citat in comunicat.Unul dintre scopurile acestei initiative, potrivit comunicatului, este identificarea numitorului comun intre fenomenul "eat local" si tendinta in crestere a practicarii unui stil de viata sanatos.Asta in conditiile in care Romania ocupa ultimul loc la consumul de fructe si legume proaspete, dupa cum releva studiile europene."Implementam un proiect pilot nascut din colaborarea a patru parteneri puternici care si-au setat un obiectiv ambitios. Plata cu cardul a devenit ceva uzual, multi dintre noi folosesc aproape exclusiv cardul, dar sa platesti cu cardul intr-o piata in care producatorii vand legumele si fructele crescute in gradini si ferme se intampla pana acum mai rar.Sibiul este, din acest punct de vedere, un trendsetter si sper ca mai multi ne vor urma exemplul", a afirmat la randul Astrid Fodor, primarul Sibiului.Programul pilot se va desfasura pana in luna octombrie in Sibiu, iar numarul de tarabe dotate cu POS-uri urmeaza sa ajunga la o suta, pe parcursul verii.Asociatia Administratorilor de Piete din Romania isi propune sa extinda initiativa si in alte orase.