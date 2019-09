Producator de inghetata fara E-uri: Poti face profit si cu un desert curat, preparat cu doza maxima de constiinta! Provocarea e sa ajunga la raft

Irina Filip, antreprenoarea care vrea sa puna inghetata sanatoasa pe rafturile marilor magazine. Foto: Ziare.com/Nicu Socol

Cum se prepara inghetata cu eticheta curata

Inghetata e ambalata cu ajutorul unei instalatii

Ziare.

com

Dupa mai bine de un deceniu in care construise, alaturi de familie, o afacere de succes cu lactate, in anul 2011, Irinei Filip i-a venit ideea sa produca inghetata (practic segmentul de desert al industriei lactatelor). De ce tocmai inghetata, cata vreme frigiderele marilor magazinele erau deja pline cu astfel de deserturi? Iata ce spune antreprenoarea., a declarat Irina Filip pentruDrumul de la idee pana la fapta n-a fost, insa, tocmai scurt. Abia in 2016 a gasit antreprenoarea timp pentru a se ocupa de noul proiect. Si-a intocmit planul de afaceri si a convins o banca sa ii imprumute peste 2 milioane de euro pentru a construi si a dota o fabrica de inghetata dupa ultimele standarde, in comuna Nanov din judetul Teleorman. A fost o investitie mare, intr-o unitate de productie de proportii, care sa-i permita Irinei Filip sa puna inghetata cu eticheta curata pe mesele tuturor romanilor care si-o doresc.In paralel, a testat mai multe retete, pana a gasit formula optima pentru a face inghetata cremoasa si gustoasa doar din: lapte, frisca de lapte, lapte praf grade (adica lapte praf deshidratat, dar fara aditivi adaugati), ou, zahar brun si granule de cacao sau aroma naturala de vanilie. Consistenta retetei a dat si numele brandului: Cremola.Irina Filip spune ca si-a gandit inghetata Cremola ca pe un desert potrivit tot timpul anului. Asta si pentru ca e mai savuroasa daca nu e consumata cata vreme e bocna (adica imediat dupa ce a fost scoasa din congelator), ci abia dupa a fost lasata 15 minute sa se dezghete si sa devina cremoasa.Cum anume se obtine o inghetata doar cu ingrediente naturale, fara niciun aditiv de sinteza chimica?Dupa ce se pun si capacele, caserolele de inghetata de 500 ml si 1000 de ml trec printr-un tunel de calire, in care sunt inghetate rapid" a explicat Irina Filip pentruAntreprenoarea sustine ca un producator de inghetata care foloseste aditivi periculosi pentru sanatatea consumatorului poate obtine profituri chiar si de cateva sute la suta., a mai spus Irina Filip.De altfel, antreprenoarea e de parere ca romanii care vor sa manance sanatos ar incerca inghetata Cremola, produsa la Nanov, daca ar afla despre ea si ar gasi-o pe rafturile marilor magazine. Cel putin pana acum, insa, multe dintre acestea nu s-au grabit sa includa in oferta lor inghetata din igrediente naturale. Iar asta a facut ca inceputul afacerii sa fie foarte dificil.In primul an de functionare a fabricii de la Nanov, un singur mare retailer a decis sa vanda inghetata fara E-uri in toate magazinele sale din tara. Alti 3 mari comercianti au acceptat sa puna in vanzare cantitati mici de inghetata, in cateva dintre magazine, iar unii au refuzat chiar sa aiba de-a face cu asa ceva.Asa ca acum Irina Filip duce, in permenenta, o munca de convingere a comerciantilor, carora incearca sa le arata ca Cremola, desertul romanesc sanatos, merita sa ajunga pe mesele oamenilor, poate chiar in mai mare masura decat dulciurile din apa si E-uri care, in timp, risca sa provoace boli grave!Tu stii ce mananci?- o campanie de informare si constientizare a importantei de a cunoaste ce mancam si a impactului pe care il au anumite alimente sau ingrediente asupra sanatatii noastre.De ce este important ca pe fiecare produs sa existe lizibil o lista cu toate ingredientele continute, dar si cu orice alt element (tip de procesare, ambalare etc.) care ne-ar putea afecta sanatatea?Ce inseamna ingredientele sau mentiunile trecute pe eticheta? Ce spun studiile despre impactul diferitelor alimente sau ingrediente asupra sanatatii? Sunt intrebari la care vom raspunde in cadrul acestei campanii.Daca aveti si voi intrebari sau vreti sa ne semnalati nereguli pe care le intalniti in magazinele din care va faceti cumparaturile, trimiteti un mail pe adresa viatasanatoasa@ziare.com.