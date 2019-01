Programul "Rabla pentru electrocasnice" nu-i ajuta pe romani. Iata de ce

Ziare.

La inceput, romanilor le-a suras participarea la programul "Rabla pentru electrocasnice". Motivul: acesta le permite sa obtina, in schimbul unui aparat vechi, un tichet de reducere, cu care cumpara apoi mai ieftin un aparat nou. La cea mai recenta editie a programului, nu mai putin de 57.000 de astfel de tichete au fost emise de Administratia Fondului de Mediu, informeaza StirileProTv Cu toate astea, dintre toate aceste tichete, romanii n-au apucat sa foloseasca decat 13.000. Motivele invocate de oameni: programul a durat prea putin, iar comerciantii au scumpit electrocasnicele peste noapte, ca sa nu le ofere, de fapt, nicio reducere.Autoritatile spun ca, intr-adevar au existat probleme in program, de vina fiind insa comerciantii."Au fost reclamatii de genul ca anumiti furnizori nu au vrut sa vanda in Bucuresti - Ilfov. Nu este corect nici ca difera preturile afisate la raft de cele de pe pagina comerciantului", a declarat Cornel Brezuica, presedintele Administratiei Fondului de Mediu.In schimb, reprezentantii marilor comercianti sunt de parere ca tocmai cumparatorii ar trebui sa fie mai atenti, ca sa inteleaga ce poate fi cumparat cu tichetele din program si ce nu."Au mai auzit ca au mai fost si astfel de situatii. Bine ar fi sa vada daca nu sunt intr-o promotie. Este o eroare facuta de clientul respectiv cand aparatul se afla intr-o promotie, iar apoi produsul s-a intors la pretul initial", a spus Florin Capatana, vicepresedintele Asociatiei Marilor Retele Comerciale.