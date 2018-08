Restaurantul din Neptun unde a fost batut seful de la Protectia Consumatorului Constanta a fost inchis

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, vineri a fost dispusa masura de inchidere a localului din statiunea Neptun in care s-ar fi incercat obstructionarea controlului, iar seful institutiei, Horia Constantinescu, a spus ca a fost batut "Decizia a fost emisa de regionala noastra, ca masura complementara pentru obstructionarea controlului si pentru incidentele care au urmat obstructionarii, tocmai pentru oamenii care au o astfel de atitudine in fata unei autoritati de control. S-a dispus masura complementara de inchidere definitiva a unitatii (...) din Neptun.A fost si sanctionat cu 30.000 de lei pentru obstructionarea controlului si cate 10.000 de lei pentru depozitare si proceduri periculoase cu referire la sanatatea umana, rafturi ruginite. In imaginatia patronului, faptul ca tinea mancarea pe raft ruginit, oua nespalate peste alte mancaruri, nu e o problema mare. La noi e o problema, ca suntem satui de oameni care patesc neajunsuri cand vin in vacanta", a declarat Horia Constantinescu, seful CJPC Constanta.Acesta a sustinut, miercuri, ca a fost batut de reprezentantii restaurantului din Neptun, unde a vrut sa faca un control. Si o colega inspector, care il insotea, ar fi fost agresata.Inspectorii OPC au depus plangere la Politie, fiind efectuate cercetari pentru ultraj.La randul lor, si reprezentantii restaurantului au spus ca au fost agresati.