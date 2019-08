Sarpe gasit pe lazile cu rosii intr-un supermarket din Sfantu Gheorghe

Sarpele, infoensiv pentru om

Un client a facut o fotografie cu sarpele si a trimis-o publicatiei weradio.ro (foto).Este vorba despre un supermarket Kaufland, care a transmis ulterior ca situatia a fost remediata la cateva minute dupa ce a fost semnalata."Situatia din magazinul din Sfantu Gheorghe (Covasna) a fost remediata in jurul orei 15:00, la cateva minute dupa ce a fost semnalata.Am retras pe loc marfa, am igienizat urgent zona si am restabilit toate standardele igienico-sanitare din magazin.In urma primelor verificari, am aflat ca sarpele iesise din cutia cu smochine proaspete sosite din Turcia. La raion, legumele si fructele sunt plasate in cutiile in care vin de la furnizor", se arata in raspunsul oficial al companiei.Potrivit sursei citate, compania a contactat furnizorul pentru a cere explicatii.Seful Directiei Sanitar Veterinare (DSP) Covasna, Siko Barabasi Sandor, a declarat, pentru Agerpres , ca sarpele este inofensiv pentru om.Acesta a mentionat ca a fost vorba despre un sarpe de casa, de aproape 70 de centimetri, specie protejata de lege, care a fost lichidat de angajatii supermarketului."Dupa ce am fost alertati (...), am luat legatura cu conducerea magazinului si cu un herpetolog cu care colaboram si ne-am deplasat imediat sa prindem sarpele care a fost vazut pe raftul cu rosii si sa il eliberam in natura, dar, din pacate, pana am dat toate telefoanele si am ajuns acolo, sarpele a fost lichidat de angajati, care, desigur, au intrat in panica. (...) Sarpele de casa este o specie protejata de lege si e chiar util omului, deoarece consuma insecte, soareci, iar cei mai mari chiar si pui de sobolan.Acesta avea in jur de 70 de centimetri si era un exemplar frumos. (...) A fost gasit pe cutiile cu rosii. Nu stim exact cum a ajuns in supermarket, dar e posibil sa fi fost adus in cutiile cu smochine. (...) Nu e exclus sa fi fost in lazile cu smochine care au fost tinute la frig, din cauza frigului el a stat intr-o stare de semihibernare, iar cand a ajuns la caldura, in magazin, sa se fi trezit", a mai explicat Siko Barabasi Sandor.