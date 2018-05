Scandal intr-un magazin din Ploiesti: Un client reclama ca alimentele sunt spalate cu detergent (Video)

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat, sambata, ca Politia s-a autosesizat si face cercetari dupa ce clientul unui magazin din Ploiesti a fost filmat in timp ce le reproseaza vanzatoarelor ca i-au vandut sorici spalat cu detergent.In imaginile care au fost postate pe Facebook se poate observa cum barbatul insotit de un prieten, care si filmeaza scena, intra in magazin si incepe sa arunce cu sorici spre vanzatoare. Omul injura si loveste un aparat de pe masa, in timp ce le reproseaza angajatilor ca imbolnavesc clientii.La fata locului se afla si un bodyguard, dar care nu intervine in conflict.Barbatul pleaca abia dupa ce isi primeste banii inapoi pe produse. Acesta nu a depus, deocamdata, plangere."Pana acum, la noi nu a fost primita nicio sesizare. Cu toate acestea, dupa aparitia filmuletului, se fac verificari. Politia s-a autosesizat", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Prahova.O echipa din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova a mers cu politistii in control la magazin."Facem un control in colaborare cu Politia. Este in desfasurare, dupa ce se va finaliza vom afla si alte date", a declarat Victoria Balaban, comisarul sef adjunct al CJPC Prahova.Pana la aceasta ora, reprezentantii magazinului nu au putut fi contactati.