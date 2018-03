Se schimba legea produselor congelate de panificatie. Ce ar trebui sa cunoastem ca sa stim ce mancam

Care sunt riscurile cand cumperi produse obtinute din aluat decongelat

In 2016 s-a facut un prim pas

Interpretabil, permisiv, afecteaza drepturile consumatorilor

La Kaufland, clientul poate citi pe eticheta generala cu pretul produsului (ce-i drept cu litere foarte mici) lista ingredinetelor si faptul ca produsul e obtinut din aluat decongelat

Magazin Mega Image in care etichetele produselor de patiserie din aluat decongelat contin lista completa a ingredientelor

Fulgul albastru indica faptul ca produsul este obtinut din aluat decongelat

Se modifica legislatia privind congelatele - dar chiar ajuta consumatorul ce vrea sa schimbe ANPC?

Modificarile ar trebui sa vizeze exclusiv buna informare a consumatorului

Ziare.

com

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) se pregateste sa modifice legislatia privind etichetarea produselor obtinute din aluat decongelat, doar ca, in forma actuala, noile prevederi nu par sa vina prea mult in ajutorul unei bune si corecte informari a consumatorulu roman.De cand a fost congelat, cum a fost tinut aluatul de la momentul congelarii pana la momentul prepararii lui in magazin si ce ingrediente contine - acestea par sa fie informatiile relevante care ne-ar putea spune daca facem o alegere buna cand cumparam un produs obtinut din aluat decongelat.De ce conteaza durata congelarii? "Congelarea de durata strica structura produsului", explica pentru Ziare.com Aurel Popescu, presedintele Rompan. "E o metoda de conservare care nu-l poate mentine precum produsul proaspat. Iar consumatorul trebuie sa fie informat", sustine Aurel Popescu.De asemenea, in cazul produselor obtinute din aluat congelat, este important sa stim si ingredientele pe care le contin, avand in vedere ca presupun un proces de coacere specific. Au explicat, pentr Ziarul financiar, reprezentantii producatorului de paine Moripan Alex din judetul Vrancea: "Painea congelata este pregatita si coapta partial, cu luni sau chiar ani inainte de coacerea finala din magazine. Pentru a avea un aspect placut, apetisant si pentru a se coace, produsele contin o paleta larga de compusi pe care atat producatorii, cat si Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) doresc sa le ascunda".In 2016 s-a facut un prim pas pentru corecta informare a consumatorilor in ce priveste produsele obtinute prin decongelare.Fiecare consumator are dreptul sa stie daca painea, covrigii sau prajiturile pe care le cumpara au fost obtinute din aluat decongelat, arata Ordinul 183/2016 al ANPC. Mai exact, articolul 3 din ordin impune ca "operatorii economici care comercializeaza catre populatie paine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate (...)".De asemenea, potrivit prevederilor articolelor 9 si 10 din Regulamentul 1169/2011 (care reglementeeaza etichetarea in toate tarile UE), in cazul produselor alimentare preambalate, eticheta trebuie sa contina lista ingredientelor.In cazul produselor comercializate in vrac, insa, acelasi regulament stabileste la articolul 44 doar obligativitatea indicarii componentelor care provoaca alergii sau intolerante.Reglementarea, interpretabila si permisiva, a dus in practica la situatii care in niciun caz nu sunt in beneficiul consumatorului.Avanad in vedere ca ordinul nu stabileste un mod unitar de afisare a acestor informatii, fiecare comerciant il aplica dupa cum considera.Spre exemplu, la Carrefour, la Kaufland si la Lidl, clientul trebuie sa citeasca eticheta unde este afisat pretul produsului, pentru a afla daca acesta a fost sau nu obtinut din aluat decongelat.La Mega Image, lucrurile sunt un pic mai complicate. In unele dintre magazine, exista afise care ii indica clientului produsele de panificatie si patiserie obtinute din coca decongelata. De asemenea, in aceste magazine, clientul gaseste la raft o lista completa cu ingredientele din fiecare produs.In alte magazine Mega, in schimb, aceste afise lipsesc, iar clientul e lasat sa faca munca de detectiv.Mai exact, clientul trebuie, pentru inceput, sa observe ca pe etichetele unora dintre produse (care nu mai contin, de aceasta data, lista completa a ingredientelor) e imprimat, discret, un misterios fulg albastru. Semnificatia acestuia nu e inscrisa pe eticheta cu pretul, ci doar pe un panou alaturat. Abia daca vede panoul si daca citeste textul, va afla clientul ca fulgul marcheaza, de fapt, produsele obtinute din aluat decongelat. Desi respecta legea, e totusi greu de crezut ca aceasta solutie de informare vine in sprijinul consumatorului.Mai mult, la patru luni de la intrarea in vigoare a ordinului ANPC, exista multi comercianti care nu respecta nici macar aceste prevederi, asa permisive cum sunt.Potrivit unor date comunicate de ANPC la solicitarea, in urma controalelor desfasurate in 2017 si in prima parte din 2018, inspectorii ANPC au identificat agenti economici care nu isi informau clientii cu privire la faptul ca produsele vandute erau obtinute din aluat decongelat in: Bucuresti, Brasov, Giurgiu, Arad, Cluj si Bistrita-Nasaud.De regula, producatorii care incalca legea sustin ca produsele de panificatie si patiserie sunt proaspete, pentru a nu mai fi nevoiti, potrivit prevederilor Regulamentului 1169/2011, sa le ofere consumatorilor informatii cu privire la ingredientele pe care le contin.Acum, Protectia Consumatorului vrea sa aduca noi modificari legislatiei privind congelatele. Mai exact, potrivit proiectului de ordin supus dezbaterii, ANPC vrea sa ii oblige pe comerciantii de produse de panificatie congelate sa scrie pe ambalaje ca produsele lor "pot contine grasimi, zaharuri sau amelioratori pentru gust"."Operatorii economici care comercializeaza catre populatie paine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate,", este modificarea pe care vrea sa o aplice ANPC.Cum poate insa aceasta modificare sa rezolve problemele din piata congelatelor, semnalate de producatori si consumatori, cum ar fi informarea asupra termenului de cand au fost congelate produsele, afisarea vizibila a ingredientelor continute si chiar si afisarea informatiei produs congelat, acolo unde acum nu se respecta legea?Presedintele ANPC, Marcel Bogdan Pandelica, a declarat pentruca se doreste, inainte de toate, ca toti consumatorii sa aiba acces la o lista cu alergeni si substante cu potential periculos (cum ar fi sarea pentru cardiaci sau zaharul pentru diabetici) si ca in urma discutiei cu producatorii si comerciantii se va gasi cea mai buna forma a legii.Producatorii de paine afirma, insa, ca ordinul publicat spre dezbatere de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor nu asigura cumparatorilor acces la toate informatiile de care au nevoie.Presedintele Rompan, Aurel Popescu, sustine ca, atunci cand intra intr-un magazin, romanii merita sa primeasca informatii clare, pe care sa le poate intelege cu usurinta."In retail, majoritatea respecta aceasta legislatie, dar in unele magazine nu se respecta. Spre exemplu, in Mega Image, nu vezi ca scrie produse congelate, dar ele sunt. Ce steluta albastra? Potrivit ordinului ANPC, are obligatia sa afiseze ca produsele sunt realizate din congelate. Eu nu stiu ca steluta albastra inseamna congelat. Eu stiu limba romana si citesc romaneste", a declarat pentrupresedintele Rompan.Aurel Popescu a mai spus ca romanilor ar trebui sa li se ofere chiar si date suplimentare privind materia prima din care s-au obtinut produsele de patiserie si panificatie."Noi sustinem, in continuare, ca acolo unde se vand paine si patiserie din aluaturi congelate, trebuie sa fie trecut in dreptul standului de vanzare acest lucru. Ca sa stie consumatorul ce alege. Cred ca ar fi bine sa fie trecuta si data congelarii, din cauza ca, de multe ori, vin produse din afara tarii. Si mai intra vreunul care, Doamne fereste!, era congelat de sase luni de zile sau mai stiu eu de cand. Ori, congelarea de durata strica structura produsului. E o metode de conservare care nu-l poate mentine precum produsul proaspat. Iar consumatorul trebuie sa fie informat", a mai spus Aurel Popescu.Solutia mentionarii, la raft, a datei la care aluatul a fost congelat este sustinuta si de parte dintre producatorii autohtoni de paine si produse de patiserie . Acestia sustin ca, in baza legislatiei actuale, atat producatorilor cat si unora dintre comercianti le e usor sa induca in eroare consumatorul.Mihaela Dima, directorul juridic al grupului Vel Pitar, a declarat pentru Ziarul Financiar ca ar fi fost mult mai util pentru consumator daca s-ar mentiona data congelarii produsului si ingredientele utilizate la fabricarea acestuia. "Aceasta masura ar avea un impact mai mare cu privire la informarea consumatorilor daca la raft ar fi mentionata data congelarii produsului si ingredientele utilizate la fabricarea acestuia", a spus Mihaela Dima.La randul lor, reprezentantii producatorului de paine Moripan Alex din judetul Vrancea spun ca este nevoie de mai multa transparenta in ceea ce priveste mentionarea ingredientelor folosite in productia de paine congelata.Si directorul-executiv al Asociatiei Marilor Retele Comerciale (AMRC), George Badescu, critica formularea actuala a modificarii pe care vrea sa o opereze ANPC. "Se propune sa se spuna ca (un produs - n.red.) 'poate contine' nu stiu ce ingrediente. Mie acesta formulare - 'poate contine' - nu mi se pare ca spune mare lucru. Daca vom avea mentiuni ipotetice, nu-i vom oferi consumatorului nici informatii complete, nici corecte, nici precise. Are sens sa intri in detalii daca ele sunt relevante in luarea unei decizii avizate (a consumatorului - n. red.) ", sustine George Badescu.De asemenea, reprezentantul Asociatiei Marilor Retele Comerciale pledeaza pentru o detaliere a ingredientelor continute la fel pentru toate produsele comercializate: "Parerea mea este ca ar trebui sa ne ferim de dezechilibru. Daca va citi consumatorul, doar in cazul produselor congelate, ca ele contin nu stiu ce, ar putea s-ar putea gandi ca e in ceva in neregula cu lucru asta. Problema este ca, in mod concret, avem de-a face cu o reteta cvasi-similara si la congelat si la necongelat (...) am observat ca exista asa o tendinta sa ii oferim consumatorului o multime de informatii fara ca ele sa aiba neaparat legatura cu cerintele acestuia. De ce nu s-ar cere acelasi lucru si pentru produsele care nu sunt congelate? Pana la urma regulamentul acesta european tocmai pentru asta a fost facut - avem o piata unica si avem un echilibru".Conditii similare de desfacere si informare pentru toate produsele cer si producatorii, unii dintre acestia sustinand ca cea mai corecta modalitate de comercializare a produselor vrac ar fi in ambalaje (pungi) dedicate, care sa aiba imprimate toate detaliile despre ingredientele si modul de prelucrare a produsului, similar cu eticheta de pe ambalajele oricarui alt produs.In consecinta, cu toate ca avem si legi pentru protectia consumatorului, dar si institutii care sa le aplice, romanul tot insuficient informat ramane. Iar asta inseamna, inainte de toate, ca e obligat sa isi riste sanatatea, ori de cate ori pune pe masa produse alimentare despre care nu stie aproape nimic.Si este vorba de produse care au printre cele mai mari ponderi in cosul zilnic al romanilor.Piata de panificatie din Romania este estimata la 1,8 miliarde de euro, din care valoarea productiei interne este in jur de 1,1 miliarde de euro. Produsele de panificatie congelata reprezinta 5-6% din totalul vanzarilor din industria panificatiei.Proiectul ANPC de modificare a reglementarilor privid produsele (din) congelate s-a aflat in dezbatere publica in perioada 26.02.2018 - 08.03.2018, iar luni urmeaza sa fie discutat de ANPC cu reprezentanti ai Rompan si Romalimenta. Va vom tine la curent cu modificarile ce vor fi decise si impactul lor asupra consumatorilor.