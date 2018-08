Sef de la Protectia Consumatorului, batut in timpul unui control la un restaurant din Neptun

Ziare.

El a fost injurat, lovit, strans de gat, iar in urma altercatiei si-a pierdut un dinte. Constantinescu spune ca va solicita ca terasa sa fie inchisa definitiv pentru obstructionarea controlului, iar politistii fac cercetari in acest caz.Horia Constantinescu a declarat pentru News.ro ca miercuri a mers impreuna cu 20 de colegi din cadrul Comandamentului Litoral pentru un control in statiunea Neptun."Am plecat in zona Steaguri din Neptun, fiecare dintre colegi intrand in cate o locatie pentru a avea efectul scontat, pentru a constata asa cum sunt locatiile, nu dupa ce informeaza primii ca suntem in zona sa se apuce sa curete. Deci fiecare coleg intr-o locatie, facem 20 de locatii deodata.O colega m-a sunat sa ma informeze ca a gasit o locatie cu deficiente, este vorba de terasa Zorba's si o parte dintre lucratori si dintre clienti se manifesta agresiv la adresa ei si a altui coleg ajuns acolo intre timp. M-am urcat in masina, am ajuns acolo, m-am interpus intre agresorul initial, care a imbrancit-o pe colega noastra peste scaune. Era un consumator, probabil ruda cu proprietarul locatiei pentru ca il apela cu 'nasule'. Respectivul era in stare avansata de ebrietate", a relatat Horia Constantinescu.El spune ca mai multi clienti ai localului, dar si angajati l-au imbrancit, a cazut pe spate, au vrut sa il loveasca, dar a reusit sa se ridice si a sunat la 112.Seful CJPC Constanta a mentionat ca pana la sosirea politiei situatia a degenerat, a continuat sa fie imbrancit, agresat, strans de gat, iar la un moment dat in toata acea invalmaseala si-a dat seama ca si-a pierdut un dinte.Horia Constantinescu a mai afirmat ca dupa sosirea politiei a intrat in blocul alimentar al localului, observand ca angajatii incepusera sa faca curat, iar patronul i-a spus ca nu are ce sa caute acolo, in timp ce un angajat i-a smuls telefonul cu care filma.Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor a precizat ca mai multe persoane, angajati si clienti, au filmat toate incidentele.Scandalul s-a incheiat dupa sosirea politiei.Horia Constantinescu a declarat ca va face solicitare catre Comisariatul Regional al Protectiei Consumatorilor Galati pentru ca terasa respectiva din Neptun sa fie inchisa definitiv, pentru obstructionarea controlului.Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili cum s-au petrecut evenimentele.