Seful ANPC: Atentie la produsele etichetate de post! Pot contine proteine animale

"Pentru ca produsele pe care le cumparati in perioada postului, premergatoare sarbatorilor pascale, sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea dumneavoastra, va recomand sa acordati o atentie deosebita listei ingredientelor.In cazul in care aceasta contine si ingrediente de origine animala, respectiv lapte praf, zer praf, pudra de oua, trebuie sa stiti ca aceste produse nu fac parte din grupa produselor de post", precizeaza directorul general al ANPC.Acesta recomanda verificarea completa a etichetelor, verificarea valabilitatii produselor si refuzarea celor care nu au toate informatiile pe eticheta."Urmariti daca in magazin sunt respectate conditiile de pastrare specificate de producator, in special temperatura. Nu cumparati produse care au fost tinute la temperaturi mai mari decat cea specificata. Dupa achizitie, respectati si la domiciliu conditiile de depozitare precizate pe ambalaj.Nu cumparati produse alimentare din locuri neautorizate, intrucat comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si riscati sa achizitionati un produs neconform sau chiar nesigur care poate sa va afecteze sanatatea", mai spune Anghel.Acesta precizeaza ca, in anii anteriori, comisarii ANPC au gasit la comercializare produse precum "pizza de post", dar care continea cazeina - substanta proteica din lapte, produsul nefiind astfel un produs "de post", cu efectul dezinformarii consumatorilor.De asemenea, s-au descoperit si alte produse etichetate ca fiind de post, dar care aveau in componenta zer praf, iaurt praf, praf de oua sau frisca, acestea nefiind de post.