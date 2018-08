Seful OPC Constanta spune ca cei care l-au batut in timpul unui control injurau PSD si credeau ca e trimis de Liviu Dragnea

Ziare.

Constantinescu spune ca, in timpul verificarilor, cei prezenti la terasa au scandat impotriva PSD si i-au acuzat pe comisarii CJPC ca au fost trimisi de Liviu Dragnea. Administratorul terasei sustine ca exista "un curent anti-PSD si anti-controale".Administratorul terasei Zorba's din Neptun, Catalin Ciripan, a declarat, joi, jurnalistilor ca actiunea comisarilor de la Protectia Consumatorilor era al cincilea control din ultima saptamana."Este al cincilea control pe care l-am avut in ultima saptamana. DSV a fost de doua ori, ANAF, e o activitate legala totala acolo, am contract cu firma de paza, am si camere de supraveghere care nu pot functiona in momentul de fata pentru ca nu am serverul la ele", a spus el.El a sustinut ca nu a fost implicat in scandal."Este un curent anti-PSD, anti-controale si nu s-a intamplat doar la mine. Am fost acum doua saptamani la Arenele Romane si la fel s-a intamplat, un control de la OPC si la fel. Eu nu am avut nicio treaba", a spus Catalin Ciripan.El a precizat ca totul a pornit de la un client al localului, care s-ar fi suparat atunci cand a auzit ca CJPC doreste sa inchida unitatea pentru ca nu are plasa de muste la intrare."Un client care vine la acea terasa de 20 de ani, avea o stare de euforie mai dezvoltata, probabil ca lumea in concediu consuma alcool si a auzit discutia pe care am avut-o cu colega domnului Horia Constantinescu. O discutie normala, dansa a efectuat controlul si, auzind ca ea vrea sa ma inchida ca nu am plase de muste la intrarea de la bucatarie, domnul respectiv s-a sesizat.Il cheama Dan si nu mai stiu cum, nea Dan ii spune toata lumea acolo. A inceput sa injure, a zis puncte-puncte PSD, lua-v-ar asa... De doua ori l-am calmat, a treia oara cand s-a ridicat s-a aplecat pe masa si a atins-o pe colega lui, dar nu s-a dus sa dea in ea, era intr-o stare de....si de acolo a inceput tot spectacolul", a afirmat el.Catalin Ciripan a sustinut ca nu a fost obstructionat controlul si ca au existat inspectori care au verificat localul.La randul sau, seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca autoritatea pe care o conduce "nu se va pune in genunchi" in fata unor astfel de actiuni."Suntem pregatiti sa demonstram exact contrariul, ca de data asta vrem sa strangem mai tare randurile, (...) alaturi de colegii din Politie care imi doresc sa fi avut o atitudine mai ferma, ma refer la primii prezenti pe terasa, sa nu ne fi lasat putin in degringolada, sa spun asa", a afirmat Constantinescu.El a sustinut ca persoanele de pe terasa l-au acuzat ca a fost trimis in control de Liviu Dragnea."A iesit alarmand in intreaga terasa ca suntem membri PSD. Da, imi asum, sunt membru PSD. Vreau sa raspund unei alte acuzatii.. Ori nu a ajuns ca sa ma trimita si nu o cunoaste, ori a fost asa cum il stim, o persoana miloasa, si l-a lasat pe Zorba Grecul sa dantuiasca in continuare pe malurile lui Pontus Euxinus. Dar nu dansul ne-a trimis acolo", a spus Constantinescu.El a adaugat ca i se pare "strigator la cer" ca in anul Centanarului Unirii romanii sa fie dezbinati pe motive politice."Atitudinea noastra si activitatea noastra este consfintita de lege si este in slujba Guvernului Romaniei, indiferent daca ne place sau nu ne place. Nu putem transforma nicio tara membra a comunitatii europene intr-un stat anarhic pentru ca noua ne place ca tinem cu Steaua sau cu Dinamo.Mi se pare mai mult decat strigator la cer ca in anul Centenarului Unirii romanii sa fie dezbinati si criteriul pentru care sa ne aruncam unul altuia invective este apartenenta la un partid politic", a mai spus seful CJPC Constanta.El a spus ca unitatea respectiva va fi amendata cu 30.000 de lei pentru obstructionarea controlului si va propune Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Galati inchiderea definitiva a terasei."Solicitam regionalei. Consideram ca trebuie sa avem o atitudine ferma, suntem o autoritate de control, vorbim de comisarii ANPC si vreau sa aratam ca nu putem fi evacuati ca betivii de pe terasa", a precizat Constantinescu.El a spus ca au fost gasite si alte nereguli la terasa, in afara lipsei plasei de muste de la intrarea in bucatarie."Vorbim de un spatiu de opt metri patrati cu indulgenta. Legiuitorul spune ca in acesta nu se pot procesa si gati decat materii prime gata curatate, taiate, nu pot fi facute prea multe operatiuni, ca lipsesc bancul de lucru pentru legume, bancul de lucru cu butuc pentru carne, zona pentru fiecare chiuveta, zona de procesare a pestelui si toate aceste lucruri nu pot fi facute in opt metri patrati", a mentionat Constantinescu, adaugand ca rafturile erau ruginite si notand ca lucruri pozitive utilajele profesionale din inox si pavimentul.